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海軍新年度「鎮海靖疆」桌曆 雄三升空吸睛

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍司令部發布以「鎮海靖疆」為主題的民國110年形象桌曆，內容有漢光演習、戰術總驗收等演訓雄風三型反艦飛彈實彈射畫面，相當吸睛。圖／海軍司令部提供
海軍司令部發布以「鎮海靖疆」為主題的民國110年形象桌曆，內容有漢光演習、戰術總驗收等演訓雄風三型反艦飛彈實彈射畫面，相當吸睛。圖／海軍司令部提供

海軍司令部發布以「鎮海靖疆」為主題的民國110年形象桌曆，內容有漢光演習、戰術總驗收等演訓雄風三型反艦飛彈實彈射畫面，相當吸睛。

海軍司令部表示，這項形象桌曆的拍攝任務是由本軍忠義報社許明忠中校執行，他在（109）年度「法國PX3國際攝影大賽」、美國IPA國際攝影大賽」及「日本TIFA國際攝影大賽」中，相關作品成績斐然，獲國際肯定，這次特別收納其中得奬作品，透由這些精彩攝影照片，將海軍專注戰訓本務的實況，忠實呈現國人面前。

海軍司令部表示，民國110年形象桌曆結合年度漢光演習、戰術總驗收等重大演訓為主軸，規劃12個月份子題，完整呈現海軍官兵戮力戰訓操演的紀實畫面，每月份除挑選最具代表性演訓照片作為桌曆主頁，內頁同時輯錄海軍官兵從事戰備演訓及本務工作的日常。

海軍司令部表示，如4月份主角是海軍「金龍兄妹」的妹妹任婕一兵，是首位具備水中機械處理專長的女性士兵；6月份主角是今年度通過飛行軍官班航訓，並完成「戰備副駕駛晉等訓練」的許秀青上尉是本軍首位女性反潛直升機飛行員，現服務於反潛航空大隊；7月份主角黃莉琄少尉是海軍官校109年班，今年以學業成績第一名畢業，現擔任昆明軍艦槍砲官。

海軍司令部說，將配合「國防部發言人臉書」、「中華民國海軍臉書」、「中華民國海軍IG」辦理全民國防贈送桌曆活動，回饋支持海軍的粉絲朋友。

海軍司令部發布以「鎮海靖疆」為主題的民國110年形象桌曆，內容有漢光演習、戰術總驗收等演訓畫面，相當吸睛。圖／海軍司令部提供
海軍司令部發布以「鎮海靖疆」為主題的民國110年形象桌曆，內容有漢光演習、戰術總驗收等演訓畫面，相當吸睛。圖／海軍司令部提供

海軍 漢光演習

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