新造海巡艦配備42枚火箭彈 海巡首鬆口：為戰爭作準備

海巡署採用海軍沱江級後續艦藍圖起造的「安平艦」日前下水成軍，部署東部機動海巡隊，執行東方海域巡弋任務，艦艏主砲位部署中科院自製的「鎮海火箭彈」系統艦隊分署曾表示，火箭彈可用於執法任務。但海岸巡防署官方臉書粉絲頁日前披露，若有平戰轉換的需要，該艦將會納入國防作戰體系，「沒有人期待戰爭，但我們都該為了那一天做好全力的準備」。

對此，艦隊分署上午表示，火箭系統平時可供執法時使用，尤其是夜空照明彈，可提供夜間海上搜救時使用，每發照明時間約5分鐘左右。

海岸巡防署官方臉書粉絲頁日前「圖文並茂」表示：前幾天有人問，安平艦上「黑黑的那個」是什麼？今天來向大家正式介紹一下。對，這個是「鎮海火箭彈」。

貼文指出，「鎮海火箭彈」是中科院製造的武器系統，安平艦上共安裝了6管，每管7發，共42枚火箭彈可發射；另外也可發射如高爆彈等非殺傷性武器。為什麼身為執法者的海巡艦上需要這種武器？因為根據法律，海巡若有平戰轉換的需要，將會納入國防作戰體系。此外，安平艦上具備有更強力、射程可達120公尺的「高壓水炮」做為執法使用。

貼文表示，戰時狀態，安平艦上不只有42枚鎮海火箭彈，還有為了戰術需求預留的雄風飛彈發射系統。沒有人期待戰爭，但我們都該為了那一天做好全力的準備。

貼文同時註示：海域執法者、平戰轉換。