快訊

雄檢偵辦蘇偉碩涉違反食安法分他字案 原定25日到案先取消

台版霍格華茲教原民當巫師 神祕色彩「黑魔法」快失傳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新造海巡艦配備42枚火箭彈 海巡首鬆口：為戰爭作準備

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署採用海軍沱江級後續艦藍圖起造的「安平艦」日前下水成軍，部署東部機動海巡隊，執行東方海域巡弋任務，艦艏主砲位部署中科院自製的「鎮海火箭彈」系統。圖／海巡署臉書粉絲專頁
海巡署採用海軍沱江級後續艦藍圖起造的「安平艦」日前下水成軍，部署東部機動海巡隊，執行東方海域巡弋任務，艦艏主砲位部署中科院自製的「鎮海火箭彈」系統。圖／海巡署臉書粉絲專頁

海巡署採用海軍沱江級後續艦藍圖起造的「安平艦」日前下水成軍，部署東部機動海巡隊，執行東方海域巡弋任務，艦艏主砲位部署中科院自製的「鎮海火箭彈」系統艦隊分署曾表示，火箭彈可用於執法任務。但海岸巡防署官方臉書粉絲頁日前披露，若有平戰轉換的需要，該艦將會納入國防作戰體系，「沒有人期待戰爭，但我們都該為了那一天做好全力的準備」。

對此，艦隊分署上午表示，火箭系統平時可供執法時使用，尤其是夜空照明彈，可提供夜間海上搜救時使用，每發照明時間約5分鐘左右。

海岸巡防署官方臉書粉絲頁日前「圖文並茂」表示：前幾天有人問，安平艦上「黑黑的那個」是什麼？今天來向大家正式介紹一下。對，這個是「鎮海火箭彈」。

貼文指出，「鎮海火箭彈」是中科院製造的武器系統，安平艦上共安裝了6管，每管7發，共42枚火箭彈可發射；另外也可發射如高爆彈等非殺傷性武器。為什麼身為執法者的海巡艦上需要這種武器？因為根據法律，海巡若有平戰轉換的需要，將會納入國防作戰體系。此外，安平艦上具備有更強力、射程可達120公尺的「高壓水炮」做為執法使用。

貼文表示，戰時狀態，安平艦上不只有42枚鎮海火箭彈，還有為了戰術需求預留的雄風飛彈發射系統。沒有人期待戰爭，但我們都該為了那一天做好全力的準備。

貼文同時註示：海域執法者、平戰轉換。

安平艦上部署的鎮海火箭彈發射系統，含射控每套造價4410萬元，總計將採購22套，配置在海巡新建排水量4000、1000與600噸新造巡防艦上，而海巡署採用海軍沱江級後續艦藍圖起造的「安平艦」日前下水成軍，部署東部機動海巡隊，執行東方海域巡弋任務，艦艏主砲位部署中科院自製的「鎮海火箭彈」系統。三款同型艦艦艉同時配備有中科院自製雙管二零機砲遙控砲塔，每套造價達4010萬元，同樣將採購22套。

海巡署採用海軍沱江級後續艦藍圖起造的「安平艦」日前下水成軍，部署東部機動海巡隊，執行東方海域巡弋任務，艦艏主砲位部署中科院自製的「鎮海火箭彈」系統。圖／海巡署臉書粉絲專頁
海巡署採用海軍沱江級後續艦藍圖起造的「安平艦」日前下水成軍，部署東部機動海巡隊，執行東方海域巡弋任務，艦艏主砲位部署中科院自製的「鎮海火箭彈」系統。圖／海巡署臉書粉絲專頁
海巡署採用海軍沱江級後續艦藍圖起造的「安平艦」日前下水成軍，部署東部機動海巡隊，執行東方海域巡弋任務，艦艏主砲位部署中科院自製的「鎮海火箭彈」系統。圖／海巡署艦隊分署提供
海巡署採用海軍沱江級後續艦藍圖起造的「安平艦」日前下水成軍，部署東部機動海巡隊，執行東方海域巡弋任務，艦艏主砲位部署中科院自製的「鎮海火箭彈」系統。圖／海巡署艦隊分署提供

火箭 海巡署 中科院

延伸閱讀

78歲老船長海上失去動力驚魂 海巡弟兄暗夜即時救援

影／男暗夜落水 海巡員冒低溫跳水救人

月收百萬包庇陸漁船 海巡前分隊長坐牢、妻也判刑定讞

造船產業肯定國艦國造 「本來奄奄一息 現在把大家救回來」

相關新聞

新造海巡艦配備42枚火箭彈 海巡首鬆口：為戰爭作準備

海巡署採用海軍沱江級後續艦藍圖起造的「安平艦」日前下水成軍，部署東部機動海巡隊，執行東方海域巡弋任務，艦艏主砲位部署中科...

事發地開放 國軍寒戰營首辦「阿帕契體驗營」報名秒殺

前陸軍航特部601旅攻擊第2作戰隊副隊長勞乃成，2015年間因違規安排親友進入桃園龍潭601旅營區參觀AH-64E阿帕契...

海軍新年度「鎮海靖疆」桌曆 雄三升空吸睛

海軍司令部發布以「鎮海靖疆」為主題的民國110年形象桌曆，內容有漢光演習、戰術總驗收等演訓雄風三型反艦飛彈實彈射畫面，相...

【進擊雙體船／下】海巡安平艦擔第二海軍有夠力 巡護海疆本業卻有致命傷？

2014年，由龍德造船廠承建的沱江艦下水、交船，特殊的雙船體與雷達匿蹤外型，迅速成為媒體與社會輿論關注焦點。也為已經很久沒有令人眼睛一亮的海軍建軍規畫，打響了起身砲。

國防院：美國以利益為優先 台灣安全要靠自己

美國持續對台軍售，國防安全研究院表示，美國對台由過去戰略模糊趨向戰略清晰，但美國仍以國家利益為優先考量，台灣安全必須靠自...

帶親友參觀阿帕契惹議退役 勞乃成爭取終身俸遭駁回

前陸軍航特部601旅攻擊第2作戰隊副隊長勞乃成，2015年間因安排妻子與藝人李蒨蓉貴婦團進入營區參觀AH-64E阿帕契直...

取締擋不住暴利 凌空看中共抽砂船聚集馬祖居民快崩潰

「海砂」利潤高暴利，中共大批抽砂船長期聚集在馬祖南北竿海域，月前當地居民搭機返抵馬祖南竿時，在空中攝下中共抽砂船在周邊水...

美艦今年第12次經台海 陸跟監

國防部證實，美國海軍第七艦隊伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號USS Mustin DDG-89昨早通過台灣海峽，國軍運用聯合情監...

今年第12度 美艦今通過台灣海峽

國防部今天上午表示，一艘美國驅逐艦，由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛；美艦經台灣海峽南駛期間，國軍運用聯合情監偵作為，...

6年磨劍 重裝黑鷹機隊成軍

蔡英文總統昨天南下出席空勤總隊高雄棚廠啟用儀式時宣布，經過六年換裝受訓，空勤總隊黑鷹機隊終於全部完成接機。蔡總統昨也前往...

4倍速造艦？藍批蔡臉書降旨

以「沱江艦」為原型打造的高效能艦艇後續艦量產型，首艘「塔江艦」日前由蔡英文總統主持下水典禮。國民黨立委馬文君昨天質疑，蔡...

打撈F-16 空軍：海象險峻已暫緩 明年4、5月接續

空軍司令部今天晚上表示，11月17日一架F-16戰機發生一級飛安事件後，即成立搜救應變中心，在運安會、科技部、中央及中山...

熱門新聞

美聯航爆出新冠患者死於機上 同機乘客怒揭內幕

無力面對反萊豬 游盈隆：民進黨2022恐連3都4縣都沒了

高嘉瑜18歲「百褶短＋泡泡襪」嫩照曝光 網驚：過去正1000倍

新變種病毒株出現！傳播更快 英相宣布倫敦警報升級

不准豬吃准人吃 李豔秋促蘇偉碩「檢討」9大萊豬事實

鍾南山示警！新冠病毒恐會「環境傳人」 成抗疫新課題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。