取締擋不住暴利 凌空看中共抽砂船聚集馬祖居民快崩潰

「海砂」利潤高暴利，中共大批抽砂船長期聚集在馬祖南北竿海域，月前當地居民搭機返抵馬祖南竿時，在空中攝下中共抽砂船在周邊水域大批聚集情形，憂心中共抽砂船藉由子母船長期幾乎24小時不斷作業，持續攫取、改變當地海底水文，已經嚴重影響馬祖地貌、海洋資源與觀光產業，「他們（中共）拿砂填海造地領土愈來愈大，南北竿陸地恐將愈來愈小」。對此，海巡金馬澎分署則表示，將持續加強勤務部署及執法力度，並透過兩岸協同執法機制，嚇阻違法盜砂情事。

大陸抽砂船肆虐馬祖海域，據當地居民反應，狀況至少已在三年，一開始在東莒、西莒鄰近海域，現已拓展到南竿海域，甚至有往北到北竿海域蔓延的趨勢，有時數量多到幾近「圍島」，雖經海巡強力取締，將抽砂船阻絕在我方6000公尺禁限制水域外，但抽砂行為已嚴重影響馬祖，不但底棲在海底沙裡面的生物面臨危機，南北竿、大坵、高登等島沙灘也有流失現象，裸露出礫石，生態急劇惡化。

來往兩岸的馬祖居民反應，中共抽砂船是由子母船聯合作業，大型母船抽起海砂以混合化學藥劑初步沖洗後，隨即輪帶運到小型運輸船上運返黃歧，每小船即有數十萬人民幣利潤。近年中共在黃歧一帶沿岸填海造陸興建大型公共建設，需要砂石，利潤驚人，業者寧違規作業，砂石船遭扣也不在乎，「因為多抽幾船本就回來了」。

記者日前實地訪視南北竿海域，中共抽砂母船數量雖然減少，但仍聚集在馬祖海域作業，偶爾行駛經我禁限制水域內，部署南竿港內的海巡50噸艇即隨出港監控，港內另有海巡600噸大艦靠泊。但居民仍然憂心，中共抽砂船不斷在周邊海域作業，根本罰不怕，水文持續遭到改變，馬祖漁業生態究將死滅，觀光資源。

馬防部也證實，基進黨立委陳柏惟上月曾前往馬祖實地勘查中共抽砂船聚集的現象，他在立法院質詢海委會主委李仲威時，首長坦承「嚴重性若以一到十分來看，可以說已達十分的程度」，除會努力強勢執法外，立委建議在當地部署無人機監控，擴大查緝能量、減少執法時間、精準打擊、獎勵前線、提高罰則，要求海委會提出具體反制方法，希望徹底解決馬祖抽砂船問題，不要讓馬祖人活在恐懼之中。

針對中共抽砂船肆虐狀況，海巡金馬澎分署今天表示，在精進勤務作為方面，因應近期馬祖南竿西南至莒光間大陸抽砂船越界盜砂猖獗，金馬澎分署除以雷達擴大偵蒐範圍，先期掌握限制水域外船舶動態，並由岸際巡邏人員結合國軍守備大隊加強海面守望及目標識別；另超前部署巡防艦艇，前推至限制水域外搶佔有利位置，防堵抽砂船越界進入我方限制水域。署方已調派大型巡防艦船及特勤人員進駐支援，並視海域狀況增派100噸級巡防艇進駐。