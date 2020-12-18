登艦慰勉海軍官兵 蔡總統：你們的付出 國人都有看見

上午在出席完內政部空勤總隊第三大隊第一隊的復編及廳舍棚廠落成啟用典禮之後，蔡英文總統下午前往高雄左營軍港西三碼頭視導海軍戰備偵巡艦，蔡總統表示，為了守護眼前這片藍色國土，海軍弟兄姊妹做出許多努力和付出，政府會持續打造更加精良的艦艇，做全體海軍官兵執行任務的後盾。

蔡總統抵達後，先登承德軍艦，視導戰情室、官兵餐廳、廚房環境、醫務室等，了解艦上相關設施配置情形，以及官兵生活環境及醫療防疫作為，隨後向官兵致詞。

蔡總統表示，最近海軍有很多好消息，像是潛艦原型艦開工、沱江艦後續艦下水命名，布雷艇交船，都是海軍弟兄姊妹努力的成果。她在這些場合中，都看到海軍弟兄姊妹，只是因為行程關係，沒辦法好好謝謝大家。所以她今天特別來這裡，就是要代表國人向大家表達感謝，幫大家加油打氣。

蔡總統說，特別是近一年來，中共機艦的騷擾，確實比過去頻繁許多，海軍官兵為了掌握每一艘共艦的動態，不僅隨時可能因為任務要停休、緊急召回出海，在海面上執行任務的天數也更多，有時一趟就是十幾天才能靠港。

蔡總統指出，她去看了戰情室，還有官兵的生活空間，不只要24小時忍受狹窄的環境，更要在搖搖晃晃的情況下值勤、休息。除了座椅必須要加固，避免移動，就連床鋪，也需要兩條固定帶防護，這樣在睡覺時，才不會因為風浪搖晃而跌下床。

蔡總統表示，對於這種艱辛的工作環境，以及不確定的任務型態，是因為各位有著過人的耐力和毅力，才能承擔起這份責任，真的非常不容易，大家辛苦了。「你們的付出，我們全體國人都有看見，也一定會給大家最堅定的支持。」