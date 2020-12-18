聽新聞
test
0:00 / 0:00

登艦慰勉海軍官兵 蔡總統：你們的付出 國人都有看見

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
蔡英文總統下午前往高雄左營軍港西三碼頭視導海軍戰備偵巡艦，了解艦上相關設施配置情形，以及官兵生活環境及醫療防疫作為。照片由軍聞社提供。
蔡英文總統下午前往高雄左營軍港西三碼頭視導海軍戰備偵巡艦，了解艦上相關設施配置情形，以及官兵生活環境及醫療防疫作為。照片由軍聞社提供。

上午在出席完內政部空勤總隊第三大隊第一隊的復編及廳舍棚廠落成啟用典禮之後，蔡英文總統下午前往高雄左營軍港西三碼頭視導海軍戰備偵巡艦，蔡總統表示，為了守護眼前這片藍色國土，海軍弟兄姊妹做出許多努力和付出，政府會持續打造更加精良的艦艇，做全體海軍官兵執行任務的後盾。

蔡總統抵達後，先登承德軍艦，視導戰情室、官兵餐廳、廚房環境、醫務室等，了解艦上相關設施配置情形，以及官兵生活環境及醫療防疫作為，隨後向官兵致詞。

蔡總統表示，最近海軍有很多好消息，像是潛艦原型艦開工、沱江艦後續艦下水命名，布雷艇交船，都是海軍弟兄姊妹努力的成果。她在這些場合中，都看到海軍弟兄姊妹，只是因為行程關係，沒辦法好好謝謝大家。所以她今天特別來這裡，就是要代表國人向大家表達感謝，幫大家加油打氣。

蔡總統說，特別是近一年來，中共機艦的騷擾，確實比過去頻繁許多，海軍官兵為了掌握每一艘共艦的動態，不僅隨時可能因為任務要停休、緊急召回出海，在海面上執行任務的天數也更多，有時一趟就是十幾天才能靠港。

蔡總統指出，她去看了戰情室，還有官兵的生活空間，不只要24小時忍受狹窄的環境，更要在搖搖晃晃的情況下值勤、休息。除了座椅必須要加固，避免移動，就連床鋪，也需要兩條固定帶防護，這樣在睡覺時，才不會因為風浪搖晃而跌下床。

蔡總統表示，對於這種艱辛的工作環境，以及不確定的任務型態，是因為各位有著過人的耐力和毅力，才能承擔起這份責任，真的非常不容易，大家辛苦了。「你們的付出，我們全體國人都有看見，也一定會給大家最堅定的支持。」

蔡總統說，作為中華民國三軍統帥，她也向大家保證，有最「忠義」的海軍官兵捍衛藍色國土，政府也會持續打造更加精良的艦艇，做各位執行任務的後盾。她也要提醒各位弟兄姊妹，最近天氣開始變冷了，尤其是南部地區日夜溫差變化大，大家務必做好保暖，有健康的身體，才能繼續捍衛海疆。

蔡英文總統下午前往高雄左營軍港西三碼頭視導海軍戰備偵巡艦，了解艦上相關設施配置情形，以及官兵生活環境及醫療防疫作為。照片由軍聞社提供。
蔡英文總統下午前往高雄左營軍港西三碼頭視導海軍戰備偵巡艦，了解艦上相關設施配置情形，以及官兵生活環境及醫療防疫作為。照片由軍聞社提供。
蔡英文總統下午前往高雄左營軍港西三碼頭視導海軍戰備偵巡艦，了解艦上相關設施配置情形，以及官兵生活環境及醫療防疫作為。照片由軍聞社提供。
蔡英文總統下午前往高雄左營軍港西三碼頭視導海軍戰備偵巡艦，了解艦上相關設施配置情形，以及官兵生活環境及醫療防疫作為。照片由軍聞社提供。

海軍 保暖 潛艦

延伸閱讀

針對中國在太平洋的作為 美軍回應將更果敢

盧秀燕突襲AIT？江啟臣：真正發動突襲的是蔡英文

蔡總統聲援黎智英 學者：中共治港讓台人厭惡

蔡總統：一定要把照顧國軍的家庭 當成重要任務來達成

相關新聞

登艦慰勉海軍官兵 蔡總統：你們的付出 國人都有看見

上午在出席完內政部空勤總隊第三大隊第一隊的復編及廳舍棚廠落成啟用典禮之後，蔡英文總統下午前往高雄左營軍港西三碼頭視導海軍...

救難黑鷹駕駛艙曝光 與美軍同等級數位儀表板還外加ipad

我國向美採購的60架UH-60M黑鷹直升機，其中15架移撥給空勤總隊使用。空勤總隊今天舉行第三大隊第一隊復編及廳舍棚廠落...

空勤總隊機隊裝備升級 熱顯像儀一顆就要上億元

我向美方採購60架UH-60M黑鷹直升機，其中15架移撥給空勤總隊，最後一批在今年10月運抵回國。內政部長徐國勇表示，空...

空勤復編 蔡總統：更新設施及合理待遇 給予保障和支持

蔡英文總統上午出席內政部空勤總隊第三大隊第一隊的復編及廳舍棚廠落成啟用典禮，她表示，經過長達6年換裝受訓，空勤總隊黑鷹機...

諷蔡總統臉書降旨 馬文君批國防部罔顧專業迎上意

以「沱江艦」為原型打造的「高效能艦艇後續艦量產型」，首批中的首艘「塔江艦」，日前由蔡英文總統親自主持下水典禮。國民黨立委...

【專家之眼】層峰獨斷專行 百官唯唯諾諾

蔡英文總統於塔江艦命名下水典禮後，透過臉書貼文公開表達，其將壓縮該型艦建造期程，立刻引起各界關注與質疑，國防部與海軍在國...

蔡總統：一定要把照顧國軍的家庭 當成重要任務來達成

蔡英文總統今天訪視由國防部與台北市政府合作共辦，委託實踐大學經營的「國防部大直非營利幼兒園」，稍早蔡總統透過臉書表示，基...

蔡英文訪問國防部幼稚園 國防部：後年加開64托育班

蔡英文總統今天到國防部「大直非營利幼兒園」訪視，與小朋友一起手作湯圓。國防部説，已就部隊集中區域、官兵托育需求等，完成北...

黑盒子信號恐衰退！F-16蔣正志上校夜航失聯已1個月 搜救無進展

空軍第5聯隊蔣正志上校11月17日駕駛F-16戰機進行夜航訓練，起飛不久就失聯，軍方雖偵獲黑盒子信號，但連日在花蓮空軍基...

5年50億 培育國防科研人才

蔡英文政府推國機國造、國艦國造，科技部與國防部、經濟部昨宣布五年五十億元投資國防科研，將評選三到六所大學成立「學研中心」...

冷眼集／國防部遇到政治就軟腳？

蔡總統主持完海軍沱江級塔江軍艦下水，晚間在臉書宣稱，將於民國一一二年完成六艘同型艦。說法與國防部預算書內容大相逕庭，不但...

國防部：沱江級艦 可提前於112年完成

蔡英文總統前天主持高效能艦艇後續艦（沱江級艦）首艦「塔江艦」命名、下水。國防部副部長張哲平昨在立法院表示，敵情急劇上升，...

熱門新聞

蘇偉碩將聲請蔡英文作證 網翻出蔡當年反毒牛演講稱快存證

俄芭蕾舞團44成員回家 指揮中心：今天分3批搭機離台

蘇偉碩反萊豬遭告 孫大千：民進黨成聽話服從舔美政權

告發蘇偉碩 食藥署長：難道我們做政府只能讓他一直講

退輔會加入追殺蘇偉碩？控蘇不實言論記者會「急喊卡」

新冠境外移入＋2皆來自美國 女機師發病前四天在台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。