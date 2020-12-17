體感溫不到五度 軍友社慰問馬祖官兵
冷氣團來襲，中華民國軍人之友社理事長李棟樑今天率團到馬祖，慰問前線官兵。李棟樑表示，近來由於中共機艦擾台，國軍腳色格外重要，官兵也格外辛苦。自己應國防部長嚴德發之請，特別多安排幾場慰勞行程，日前剛去過澎湖，今天來到馬祖，希望能將各界對國軍的感謝與尊敬，傳達給外島官兵。
另外，空軍台東第七聯隊與花蓮第五聯隊，先前接連發生戰機失事、飛官殉職。李棟樑上周也特別到兩處基地，慰問空地勤官兵，並且探視殉職飛官朱冠甍的遺孀，表達軍友社的關懷。
李棟樑今天與國防部副部長張冠群上將等人搭機飛往馬祖，慰訪海軍馬祖指揮部、陸軍馬防部支援營補給連等部隊，除致贈部隊加菜金與官兵小禮物之外，也捐贈連江縣政府10萬元社會福利金。
馬祖今晨溫度僅有7.8度，又有降雨，體感溫度不到5度。李棟樑提醒官兵，這麼冷的天氣，大家一定要照顧自己身體，做好保暖措施。他也表示，軍友社近年都招待國軍楷模與模範團體主官出國旅遊，今年受到新冠肺炎疫情影響無法出團，但等到將來旅遊解禁，一定會履行承諾。另外也會替外島與偏遠小單位官兵，另外安排保留名額。
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