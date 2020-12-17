體感溫不到五度 軍友社慰問馬祖官兵

冷氣團來襲，中華民國軍人之友社理事長李棟樑今天率團到馬祖，慰問前線官兵。李棟樑表示，近來由於中共機艦擾台，國軍腳色格外重要，官兵也格外辛苦。自己應國防部長嚴德發之請，特別多安排幾場慰勞行程，日前剛去過澎湖，今天來到馬祖，希望能將各界對國軍的感謝與尊敬，傳達給外島官兵。

另外，空軍台東第七聯隊與花蓮第五聯隊，先前接連發生戰機失事、飛官殉職。李棟樑上周也特別到兩處基地，慰問空地勤官兵，並且探視殉職飛官朱冠甍的遺孀，表達軍友社的關懷。

李棟樑今天與國防部副部長張冠群上將等人搭機飛往馬祖，慰訪海軍馬祖指揮部、陸軍馬防部支援營補給連等部隊，除致贈部隊加菜金與官兵小禮物之外，也捐贈連江縣政府10萬元社會福利金。