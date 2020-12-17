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蔡總統：一定要把照顧國軍的家庭 當成重要任務來達成

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
蔡英文總統今天訪視由國防部與台北市政府合作共辦，委託實踐大學經營的「國防部大直非營利幼兒園」，蔡總統也透過臉書表示，她已指示國防部，一定要把照顧國軍弟兄姊妹的家庭，當成重要的任務來達成，當年輕爸媽「神隊友」。取自蔡英文臉書
蔡英文總統今天訪視由國防部與台北市政府合作共辦，委託實踐大學經營的「國防部大直非營利幼兒園」，蔡總統也透過臉書表示，她已指示國防部，一定要把照顧國軍弟兄姊妹的家庭，當成重要的任務來達成，當年輕爸媽「神隊友」。取自蔡英文臉書

蔡英文總統今天訪視由國防部與台北市政府合作共辦，委託實踐大學經營的「國防部大直非營利幼兒園」，稍早蔡總統透過臉書表示，基於支持軍人、照顧軍眷的想法，國防部響應教育部「廣設公共教保服務」政策，她已指示國防部，一定要把照顧國軍弟兄姊妹的家庭，當成重要的任務來達成，當年輕爸媽「神隊友」。

蔡總統說，她一直在努力創造更友善的育兒環境。像是她經常視察國軍部隊，每次看到年輕的弟兄姊妹時，總忍不住會思考，辛苦的國軍為我們守護家園，那麼他們的孩子，有沒有得到足夠的照顧呢？

蔡總統表示，基於支持軍人、照顧軍眷的想法，國防部響應教育部「廣設公共教保服務」政策，和台北市政府教育局一起努力，在大直設立了第一家非營利幼兒園。在這個溫馨的空間裡，有實踐大學專業幼教團隊進駐，給孩子們最細心的照顧，加上收費平價、寒暑假服務不間斷，讓軍人爸爸媽媽們能夠更放心工作。

蔡總統說，有了第一個成功經驗後，接下來，國防部計畫到2022年再開辦64班非營利幼兒園或互助教保中心。她指示國防部，一定要把照顧弟兄姊妹的家庭，當成重要的任務來達成。國防部設置的幼兒園，還可以釋出一部分名額，給警消、海巡同仁及周邊的居民，對擴大公共化幼兒園的政策目標很有貢獻。

蔡總統表示，不只國防部，現在許多政府機關和民間單位也動起來了。截至目前為止，她提出的公共化幼兒園「8年增加3000班」目標，已經達成1551班，增加超過40000個名額。政府會加倍努力，實現0到6歲國家跟你一起養 的承諾，當更多年輕爸媽的神隊友。

國防部 幼兒園 國軍 實踐大學 蔡英文

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