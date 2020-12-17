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蔡英文訪問國防部幼稚園 國防部：後年加開64托育班

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
蔡總統今天上午訪視「國防部大直非營利幼兒園」，了解幼兒生活環境及課程規劃情形，親切與小朋友一起手作湯圓及院童手偶劇表演。圖/國防部提供
蔡總統今天上午訪視「國防部大直非營利幼兒園」，了解幼兒生活環境及課程規劃情形，親切與小朋友一起手作湯圓及院童手偶劇表演。圖/國防部提供

蔡英文總統今天到國防部「大直非營利幼兒園」訪視，與小朋友一起手作湯圓。國防部説，已就部隊集中區域、官兵托育需求等，完成北、中、南、東等10縣市盤點合宜場址20處，經教育部協助，111年可開辦64班以上。軍方認為，政策落實可鼓勵年輕人生育，並有利於募兵制推動。

國防部今日表示，遵蔡總統「0~6歲，國家跟你一起養」及行政院「托育公共化、完善幼兒照顧環境」的政策指導，國防部與台北市政府合作共辦「大直非營利幼兒園」，為中央政府機關(構)開辦首例，招收「法定需協助幼兒」、「國軍眷童（含警、消、海巡）」、「周邊居民」及「一般市民等」，共計8班212員，並於109年8月正式開學，可具體落實官兵照顧、兼顧弱勢及回饋周邊里民的目標。

國防部指出，此案是政府重大托育政策，國軍主要托育對象為少校階以下基層官兵，平價的收費可減輕年輕家庭的負擔，讓專注於戰訓本務的軍職人員可兼顧工作及家庭，滿足基層官兵托育需求。

國防部表示，蔡總統在國防部長嚴德發等官員陪同下，今天上午訪視「國防部大直非營利幼兒園」，了解幼兒生活環境及課程規畫情形，親切與小朋友一起手作湯圓及院童手偶劇表演，並為幼兒園老師們加油打氣。

國防部說，為落實政府公共化托育政策，達軍人安家、軍眷安心的目標，國防部已就部隊集中區域、官兵托育需求等，完成北、中、南、東等10縣市盤點合宜場址20處，經教育部協助，111年可開辦64班以上；另為擴大成效，國防部持續盤點19處場址，正由教育部專業團隊進行完整的評估，未來藉由政策的落實推動，可鼓勵年輕人生育，並有利於募兵制的推動。

蔡總統今天上午訪視「國防部大直非營利幼兒園」，了解幼兒生活環境及課程規劃情形，為幼兒園老師們加油打氣。圖/國防部提供
蔡總統今天上午訪視「國防部大直非營利幼兒園」，了解幼兒生活環境及課程規劃情形，為幼兒園老師們加油打氣。圖/國防部提供
蔡總統今天上午訪視「國防部大直非營利幼兒園」，了解幼兒生活環境及課程規劃情形，親切與小朋友一起手作湯圓及院童手偶劇表演，並為幼兒園老師們加油打氣。圖/國防部提供
蔡總統今天上午訪視「國防部大直非營利幼兒園」，了解幼兒生活環境及課程規劃情形，親切與小朋友一起手作湯圓及院童手偶劇表演，並為幼兒園老師們加油打氣。圖/國防部提供

國防部 托育 幼兒園 蔡英文 募兵制

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