黑盒子信號恐衰退！F-16蔣正志上校夜航失聯已1個月 搜救無進展

空軍第5聯隊蔣正志上校11月17日駕駛F-16戰機進行夜航訓練，起飛不久就失聯，軍方雖偵獲黑盒子信號，但連日在花蓮空軍基地東北方海域做金屬探測及訊號精確定位作業，搜救無重大進展，至今已一個月。因為黑盒子信號一個月後發送功能就會開始衰退，外界擔心搜救進展，空軍昨強調，會持續投入所有資源，絕不放棄搜救。

44歲的蔣正志是空軍第5聯隊第26作戰隊隊長，上月17日駕駛F-16戰機執行夜航訓練，晚間6時5分從花蓮空軍基地起飛，2分鐘後，在機場東北方8浬處從雷達光點消失。軍方立即展開搜救任務，空軍司令熊厚基4天後證實，在距戰機從雷達光點消失處約1浬，深約1000多公尺處，偵獲黑盒子信號，附近亦有多處水下金屬反應。

連日來軍方每天派遣多艘軍艦、海巡署巡邏艦租賃船商「奧黛麗絲號」及海科中心「勵進號」等船隻，在標定區域執行海底金屬探測及訊號精確定位作業，也透過陸、海、空持續搜尋，但至今沒有重大進展。

空軍司令部參謀長黃志偉中將7日答覆立委詢問時，表示該架F-16失聯地點的海底是峽谷地形，雖有收到黑盒子信號，但因為黑盒子為音頻，受地形影響、回音與折射問題，搜索範圍將擴散到周遭0.3浬至到0.5浬。

黃志偉指出，搜救單位現正縮小範圍，而黑盒子信號能持續90天，但30天後會開始衰退，目前仍無法確認黑盒子有無受海流移動，但正規畫一個搜索蛋黃區，持續搜索。