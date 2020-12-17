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黑盒子信號恐衰退！F-16蔣正志上校夜航失聯已1個月 搜救無進展

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
空軍花蓮基地1架單座F-16A上月17日不明原因在花蓮外海失聯，飛行員蔣正志失蹤至今，已滿一個月。圖／軍聞社提供
空軍花蓮基地1架單座F-16A上月17日不明原因在花蓮外海失聯，飛行員蔣正志失蹤至今，已滿一個月。圖／軍聞社提供

空軍第5聯隊蔣正志上校11月17日駕駛F-16戰機進行夜航訓練，起飛不久就失聯，軍方雖偵獲黑盒子信號，但連日在花蓮空軍基地東北方海域做金屬探測及訊號精確定位作業，搜救無重大進展，至今已一個月。因為黑盒子信號一個月後發送功能就會開始衰退，外界擔心搜救進展，空軍昨強調，會持續投入所有資源，絕不放棄搜救。

44歲的蔣正志是空軍第5聯隊第26作戰隊隊長，上月17日駕駛F-16戰機執行夜航訓練，晚間6時5分從花蓮空軍基地起飛，2分鐘後，在機場東北方8浬處從雷達光點消失。軍方立即展開搜救任務，空軍司令熊厚基4天後證實，在距戰機從雷達光點消失處約1浬，深約1000多公尺處，偵獲黑盒子信號，附近亦有多處水下金屬反應。

連日來軍方每天派遣多艘軍艦、海巡署巡邏艦租賃船商「奧黛麗絲號」及海科中心「勵進號」等船隻，在標定區域執行海底金屬探測及訊號精確定位作業，也透過陸、海、空持續搜尋，但至今沒有重大進展。

空軍司令部參謀長黃志偉中將7日答覆立委詢問時，表示該架F-16失聯地點的海底是峽谷地形，雖有收到黑盒子信號，但因為黑盒子為音頻，受地形影響、回音與折射問題，搜索範圍將擴散到周遭0.3浬至到0.5浬。

黃志偉指出，搜救單位現正縮小範圍，而黑盒子信號能持續90天，但30天後會開始衰退，目前仍無法確認黑盒子有無受海流移動，但正規畫一個搜索蛋黃區，持續搜索。

蔣正志上校人機失聯到今天已滿一個月，加上近日海象不好，因天候因素，15、16日連續兩天，都無法派遣兵力到標定區域執行探測及定位作業，只能透過陸海空搜尋，更讓外界擔憂搜救工作。不過，空軍昨天仍強調，會持續運用所有資源全力投入，不會放棄搜救。

軍方表示，黑盒子信號可持續90天，但30天後就會開始衰退。本報資料照片
軍方表示，黑盒子信號可持續90天，但30天後就會開始衰退。本報資料照片

空軍 F-16 蔣正志

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