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2026能完成11艘沱江級艦？國防部：明年戰測通過即加速

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午審查110年度中央政府總預算案附屬單位預算國防部主管非營業基金，民進黨立委蔡適應(左)關切沱江艦後續艦造艦細節。圖/取自立法院直播畫面
立法院外交及國防委員會上午審查110年度中央政府總預算案附屬單位預算國防部主管非營業基金，民進黨立委蔡適應(左)關切沱江艦後續艦造艦細節。圖/取自立法院直播畫面

海軍司令部宣示將於2023年完成6艘沱江級後續艦新建，但實際上現在僅發包3艘，且後續艦首艦尚未經作戰測評，而海軍總計將新建11艘沱江級艦。國防部戰略規畫司長李世強上午在立法院表示，只要首艘塔江艦明年能通過戰術測試，海軍即可呈報所需預算，造艦加速提前。

立法院外交及國防委員會上午審查明年度中央政府總預算案附屬單位預算國防部主管非營業基金，民進黨立委蔡適應表示，沱江艦後續艦首艦昨日交船，台灣需要多少艘沱江級艦？海軍參謀長敖以智表示，需要11艘，加上原型艦是12艘。

而針對國防部副部長張哲平提及造艦程加快時，稱與龍德船廠協商在2023年前完成六艘沱江艦，蔡適應關切「能作到嗎？」張哲平說，龍德稱能作得到。但立委追問，此案發包單位是中科院，由海軍委託，目前僅有三艘，標案目前由龍德拿到，如何變成六艘？張哲平表示，後續會作作需文件的修訂，並將總預算分年提前。

對於三艘以外新艦能否直接由龍德承攬？海軍參謀長敖以智表示，其他若增加三艘艦，原型艦由龍德造，後續艦可指定龍德。當時是台船、中信、龍德來評選，由龍德得標，採最有利標。

立委質疑，12艘沱江艦要2036年才能全數建造完畢，海軍先前稱可提前至2026年完成，國防部目前對沱江艦造艦正式方向？現有三艘訂單，含現有一艘原型艦，另八艘軍艦要在下次作需修訂直接確認？還是要開新建案？

李世強表示，原本的作需當時就是11艘。原本規劃為2026年，但只要明年完成戰測，將加速提前，因整個敵情變化已經不同，完成12艘艦建造成軍，所需預算在後續年度、海軍完成在作戰測評後報上來。敖以智則表示，規定是在完成作戰測評後申報，最快明年可完成呈報。

但立委仍質疑，要在2022年至2026年完成八艘新艦造根本來不及，但李世強說，可不可以作得完是船廠能量，預算部分海軍框的預算就是11艘。

國防部 沱江艦

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