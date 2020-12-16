總統下令加速趕建沱江艦？海軍：修訂於112年完成六艘

蔡英文總統今天到蘇澳龍德造船廠，主持海軍沱江級巡邏艦量產型的第一艘下水典禮。按照西方海事慣例，船隻要在下水時正式命名，命名與下水「擲瓶」（敲破一個酒瓶），都由女性執行。國防部安排總統出席，蔡英文總統理所當然成了執行兩項任務的女主角，她也成為中華民國史上，第一位替軍艦命名的元首。

2020-12-16 04:58