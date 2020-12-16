總統下令加速趕建沱江艦？海軍：修訂於112年完成六艘
國防部海軍司令部上午表示，沱江級艦首艦（塔江艦）明年完成作戰測評後，在不增加全案11艘預算下，將修訂於112年完成6艘建造，快速提升防衛戰力。
國防部原規畫2025年完成3艘沱江級艦，但蔡總統昨在首艦塔江艦儎台下水儀式後在臉書貼文宣稱，將提前2年完成6艘興建。
海軍司令部上午說明表示，海軍「高效能艦艇後續艦」案原規劃106年至114年籌獲3艘；鑒於敵情威脅劇增，海軍依國防部聯合戰力規劃指導，首艦明年完成作戰測評後，在不增加全案11艘預算下，將修訂於112年完成6艘建造，快速提升防衛戰力。
海軍司令部說，高效能艦艇後續艦為「國艦國造」及「不對稱作戰」的重要建案，海軍將持續秉持審慎嚴謹的態度與風險管控，落實「國艦國造」政策，為海軍增添新的戰力，籲請國人支持。
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