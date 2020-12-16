蔡英文命名塔江艦 創下我國海軍兩項紀錄

海軍沱江級飛彈巡邏艦的第一艘量產版，昨在蘇澳龍德造船廠下水，由蔡英文總統主持，並將這艘舷號PGG619的新艦，命名為塔江軍艦。依據近代海事傳統，在下水典禮時，會安排一位女性替這艘船命名，隨即擲瓶（在船艏砸破一瓶香檳酒）完成典禮。這些儀式的由來，是因為將船擬人化，擲瓶者就是船的「教母」（Godmother），由其扮演庇佑者角色。

由於命名儀式慣由女性進行，蔡英文身為我國第一位女性元首。此次她替塔江艦命名，也成為中華民國歷史上，第一位替軍艦命名的元首。

另外，我國海軍的巡邏艦（比巡防艦更小一級）慣以「江」字號命名。早年都以大陸的江河命名，但從1990年代末服役的錦江級開始，出現以本省河流命名的例子，包括淡江（淡水河）、新江（新店溪）、鳳江（鳳山溪）、曾江（曾文溪）、高江（高屏溪）。

蔡總統命名的「塔江」，是以台東縣南部的塔瓦溪為名。塔瓦溪發源於達仁鄉，出海口位於台東、屏東縣界，正是近年引起社會關注的阿朗壹古道所在地。塔瓦溪屬於縣管河流，長度只有3公里，流域面積不到5平方公里，是國軍歷來數十艘江字號艦命名來由中，最短最小的一條河。

對於塔江的命名，海軍新聞稿表示，塔瓦溪屬排灣族生活領域，該族人天性不畏艱難，驍勇善戰之狩獵文化精神，足堪官兵效法；「塔」字也象徴本艦擔任海上堡壘，保衛民主自由之中華民國，亦代表國艦國造工作篳路藍縷，積沙成塔，方能建造符合國人期待之優異艦艇。

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