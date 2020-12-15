蔡英文：台灣未來或為西方民主國家供應軍事裝備

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（德國之聲中文網）台灣可能成為西方民主國家的一個軍事裝備來源，總統蔡英文周二（12月15日）表示。她稱贊台灣武器設計能力的躍升。當日，她為一艘先進的導彈巡航艦和一艘新式布雷艇主持下水儀式。

分析認為，蔡英文將提升台灣的國防能力作為優先事務，以面對來自北京軍事挑戰的增加。北京從未承諾放棄對台灣使用武力。

空軍主要獲益於新型和升級後的F16戰機等昂貴武器。海軍則是蔡英文的下一個焦點，包括正在生產中的潛艇以及周二下水的高機動性艦船。

新的塔江艦屬於沱江級，為該級別首艘量產型艦，被台灣海軍稱為"軍艦殺手"，因其上裝載反艦雄風二型和三型導彈。此外，與此前的沱江原型艦不同，塔江艦還可裝載防空的海劍二導彈。

在台灣東部海港城市蘇澳，蔡英文在主持塔江號下水儀式時表示，塔江艦及新式布雷艇將阻遏進攻，彰顯台灣的研發能力。

蔡英文說，有決心和能力完成國艦國造，讓世界看到台灣的國防研發能量。她說，台灣未來可能成為西方民主國家的相關裝備和零組件供應來源，帶領台灣國防產業升級。

美國是台灣主要的武器供應方。多數國家避免為台灣提供武器，以免激怒北京而失去與世界第二大經濟體的商業合約。

今年1月以壓倒性勝利連任的蔡英文提出"不對稱作戰"的概念，集中精力在高機動性、高精准打擊的武器上，以便盡可能讓任何來自中國大陸的進攻變得困難。

同時，蔡英文也在加強本土軍火工業，以便讓台灣盡可能自給自足。

據中央社報道，台灣國防部數據顯示，從2017年到2023年，沱江級艦預算共約新台幣164億元（約合人民幣38億元），除周二下水的塔江艦外，在2023年以前還將有兩艘沱江級艦完工下水。

能快速在海域、港口投放水雷的布雷艇使用台灣中研院的自動布雷系統。據台灣國防部數據，除周二下水的這艘布雷艇外，在2021底年前還將有三艘完工下水。

苗子/葉宣（據路透社、中央社等）

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