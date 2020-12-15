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士兵不適私家車送醫成植物人 空軍：幹部無涉疏失
原在空軍第六雷達中隊服役的蘇姓士兵，今年1月在營區內身體不適送醫急救，因腦缺氧不幸成為植物人。家屬質疑，當時軍方未用救護車，而是用私家車送人到醫院急救。空軍司令部表示，檢方調查後認為幹部並沒有延誤就醫的疏失。
空軍司令部今（15）日表示，蘇姓士兵家屬認為單位幹部送醫程序有瑕疵等情，向台灣士林地方檢察署提出刑事告訴；空軍也針對家屬檢控，併案將相關資料送地檢署調查。
空軍司令部表示，此案經檢察官偵結，認為幹部已即時處理，且考量營區地處偏僻，不待救護車而自行開車送醫，應無延誤送醫及查無不當管教犯行等疏失，為不起訴處分。
空軍司令部說，該部對肇生此案表達不捨與傷痛，將持續協助家屬辦理各項醫療及慰助作業。
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