快訊

美國一夜終戰？選舉人團認拜登勝選...司法部長跳船棄職

竹科40周年雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手 全場震撼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文：國艦國造正在全力且全方位發展

聯合報 / 記者丘采薇／宜蘭即時報導
蔡英文總統今天在宜蘭蘇澳主持高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮。記者林伯東攝影／報系資料照
蔡英文總統今天在宜蘭蘇澳主持高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮。記者林伯東攝影／報系資料照

蔡英文總統今天在宜蘭蘇澳主持高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮。蔡總統將高效能艦艇後續艦首艦命名為「塔江」軍艦，隨後進行擲瓶儀式，並在風雨中登上快速布雷艇視導。

蔡總統致詞時表示，國防自主是我國非常重視的政策，經過堅定的決心、縝密的規畫、努力的執行，在過去四年內，已經有相當的成效，特別是在這一年裡，國艦國造，有了令人振奮的成績。不論是從潛艦製造的開始、海巡的四千噸級嘉義艦下水、上週的巡防艦艇交船，還是今天海軍的快速布雷艇交船，以及高效能艦艇後續艦下水命名，都一再地呈現出，國艦國造正在全力且全方位發展。「今天的交船及下水儀式，是展現我們全方位捍衛海疆的決心。」

蔡總統說，因應敵情的威脅、國防科技的進步，以及戰場環境等因素，我國在建構防衛武力的時候，要有不對稱作戰的概念及作為，發展高機動性、且具有精準打擊的武器裝備，用以嚇阻敵人來犯。今天的兩艘艦艇，都是具有高速的機動性，其中，沱江鑑深獲國際認同，原型艦經過性能精進後，具有更強大的打擊火力。快速布雷艇，則可在最短時間內，完成海域、港口等作戰地點布置水雷的任務，由中科院所研發的自動布雷系統，更是世界級最先進的高效能裝備。

蔡總統說，「我相信，這兩等級艦艇的加入，將可配合戰場環境運用，讓戰術規畫更加的靈活，達成嚇阻、遲滯登島的作戰目的。對於戰力的提升，有非常重要的意義。今天，我們也要展現台灣國防研發能量。」

蔡總統說，目前國艦國造政策，從大型軍艦到小型艦艇，每一艘不僅性能優異，能很快建造完成。內部裝備和零組件，國造的比例也日益提升。「我們在未來，也可能成為西方民主國家相關裝備和零組件的供應來源，帶動國防產業升級。」

蔡總統說，如同剛才所提到布雷艇上的自動布雷系統，就是全球首創的技術。這證明了，「不論是大船或小船，我們都可以做到，我們有決心也有能力，能夠完成國艦國造的任務，讓世界看到我們的國防研發能量。另外，推動國艦國造，不僅展現我們守護國土主權的決心，更是提升國防工業及造船產業的技術和動能，培養屬於我們自己的在地人才。」

蔡總統說，以今天的龍德造船為例，就培養出許多優秀的宜蘭子弟。大家看看身邊的廠房，這是配合國艦國造訂單新蓋出來的廠房，也為宜蘭的造艦產業，打造出未來。國防自主政策中的國艦國造，可以說是創造了「提升國軍戰力」、「培養未來研發人才」、「帶動地方產業發展」的三贏局面。最後，她特別感謝龍德造船、中科院的工作人員，以及全體海軍弟兄姊妹，「因為有你們的一同努力，國艦國造的未來，必定充滿希望。作為中華民國三軍統帥，我一定會和大家繼續打拚，共同我們的實現目標。」

軍艦 中科院

延伸閱讀

陽明山上核食鴻門宴

蔡英文赴靈鷲山水陸法會 誦祝禱文為民祈福

花敬群說蓋1萬5社宅沒不可能 柯文哲嗆：要不要畫押？

影／蘇揆買漫畫打統編 藍轟：上樑不正下樑歪！

相關新聞

對抗共軍擴張？英航艦部署西太平洋的影響

英國首相強生（Boris Johnson）決定於2021年將英國海軍最新、也是其史上最大的軍艦——伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）——部署至亞太。此項決定受到美國歡迎，因為可結合盟國力量，增加在亞太地區部署的航空母艦數量，以對抗中國海軍日益增長、未來航艦數量可能還會擴張的威脅。

蔡英文：國艦國造正在全力且全方位發展

蔡英文總統今天在宜蘭蘇澳主持高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮。蔡總統將高效能艦艇後續艦首艦命名為「...

高效能艦艇首艦命名塔江 海軍：象徵排灣族驍勇善戰

海軍「高效能艦艇後續艦」首艦今天在蘇澳下水，由蔡英文總統命名為「塔江艦」。海軍司令部説，「塔江」首字取自台東縣塔瓦溪，該...

後備軍人配65K2步槍戰力堪慮？國防部：仍屬現役裝備

金門烈嶼一輛M41A3戰車月前發生翻覆意外，造成一名年輕士官車長折損寶貴性命。陸軍司令部表示，陸軍金防部烈嶼守備大隊戰車...

軍校新門檻 酒駕、詐騙車手、高利貸成員莫入此門

國防部正式公告修正「軍事學校及軍事訓練機構學員生修業規則」第8條之3、第24條條文，報考各類軍事院校入學者，增列曾犯不能...

空軍花蓮基地士官營內喝酒貼網 空軍：嚴懲以正網紀

花蓮空軍基地負責F-16戰機發動機修護的「發修分隊」，12月初私帶酒品進入營區，並與其他3名士官在營內狂歡飲酒，士官們並...

那些年的愛國名媛不只開飛機 還駕機巡迴為抗戰籌款

飛行員早年是男性專屬，隨著兩性地位逐漸平等，已有愈來愈多女性加入。海峽兩岸軍方都有女飛行員，都有人分發到戰鬥機部隊。至於...

那些年的空中英雌！抗戰愛國名媛 她是名伶也是中國首位女飛行員

國防部在莒光園地電視教學介紹陸軍CH-47直升機女飛行員陳彥蓁。她從民國109年CH-47SD型機合格班結訓，成為國軍最大直升機的第一位女飛行員。

照顧退休警察 立委提案修法籲比照國軍士官

民進黨立委陳瑩今天表示，警察工作危險性高，又有危勞職務降低退休年齡的規定，但之前的年改讓所得替代率大幅調降，影響退警甚巨...

美售台資訊系統 國防院：有效提高戰場通信存活率

美國軍售台灣野戰資訊通信系統（FICS），國防安全研究院今天表示，美軍近年同樣積極進行戰術網路現代化，簡化裝備及人力形成...

造1艘至少虧1億 台船「配合政策」賠錢造海軍新救難艦

海軍新型救難艦造艦工程，已由台船以29億7516萬元得標，全案包括儎台、武器系統及救難配套設備，預計2023年完工。不過，救難艦經過2次招標，都因為海軍設定底價過低，沒有廠商投標，連台船都不願參與，直到第3次招標，略修改招標規範後，台船得標，據指出，救難艦造艦將讓台船虧損至少1億元，但因為配合國家政策，台船只好勉為其難接下這個案子。

國手、名廚與女輔導長 搶進昔日最難召募的國軍部隊

馬祖防衛指揮部北高指揮部戍守北竿前線的機步連，日前展現甲車快速機動的戰備操演，連隊成員堪稱「臥虎藏龍」。有青棒國手入伍的...

熱門新聞

蘇貞昌統編惹議 柯文哲大酸：有什麼老闆就有什麼發言人

昨稱打統編有人多事 蘇貞昌：此人是推薦三倍券的自己

美國高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

諷蘇貞昌「漫畫可報公帳」 藍做哽圖教你記得「公丈」

影／長榮協助送疫苗？陳時中：已做好完全準備

蘇貞昌13日買的漫畫 網友眼尖發現：為何作者12日就簽好名？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。