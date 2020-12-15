蔡英文：國艦國造正在全力且全方位發展

蔡英文總統今天在宜蘭蘇澳主持高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮。蔡總統將高效能艦艇後續艦首艦命名為「塔江」軍艦，隨後進行擲瓶儀式，並在風雨中登上快速布雷艇視導。

蔡總統致詞時表示，國防自主是我國非常重視的政策，經過堅定的決心、縝密的規畫、努力的執行，在過去四年內，已經有相當的成效，特別是在這一年裡，國艦國造，有了令人振奮的成績。不論是從潛艦製造的開始、海巡的四千噸級嘉義艦下水、上週的巡防艦艇交船，還是今天海軍的快速布雷艇交船，以及高效能艦艇後續艦下水命名，都一再地呈現出，國艦國造正在全力且全方位發展。「今天的交船及下水儀式，是展現我們全方位捍衛海疆的決心。」

蔡總統說，因應敵情的威脅、國防科技的進步，以及戰場環境等因素，我國在建構防衛武力的時候，要有不對稱作戰的概念及作為，發展高機動性、且具有精準打擊的武器裝備，用以嚇阻敵人來犯。今天的兩艘艦艇，都是具有高速的機動性，其中，沱江鑑深獲國際認同，原型艦經過性能精進後，具有更強大的打擊火力。快速布雷艇，則可在最短時間內，完成海域、港口等作戰地點布置水雷的任務，由中科院所研發的自動布雷系統，更是世界級最先進的高效能裝備。

蔡總統說，「我相信，這兩等級艦艇的加入，將可配合戰場環境運用，讓戰術規畫更加的靈活，達成嚇阻、遲滯登島的作戰目的。對於戰力的提升，有非常重要的意義。今天，我們也要展現台灣國防研發能量。」

蔡總統說，目前國艦國造政策，從大型軍艦到小型艦艇，每一艘不僅性能優異，能很快建造完成。內部裝備和零組件，國造的比例也日益提升。「我們在未來，也可能成為西方民主國家相關裝備和零組件的供應來源，帶動國防產業升級。」

蔡總統說，如同剛才所提到布雷艇上的自動布雷系統，就是全球首創的技術。這證明了，「不論是大船或小船，我們都可以做到，我們有決心也有能力，能夠完成國艦國造的任務，讓世界看到我們的國防研發能量。另外，推動國艦國造，不僅展現我們守護國土主權的決心，更是提升國防工業及造船產業的技術和動能，培養屬於我們自己的在地人才。」

蔡總統說，以今天的龍德造船為例，就培養出許多優秀的宜蘭子弟。大家看看身邊的廠房，這是配合國艦國造訂單新蓋出來的廠房，也為宜蘭的造艦產業，打造出未來。國防自主政策中的國艦國造，可以說是創造了「提升國軍戰力」、「培養未來研發人才」、「帶動地方產業發展」的三贏局面。最後，她特別感謝龍德造船、中科院的工作人員，以及全體海軍弟兄姊妹，「因為有你們的一同努力，國艦國造的未來，必定充滿希望。作為中華民國三軍統帥，我一定會和大家繼續打拚，共同我們的實現目標。」