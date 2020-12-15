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高效能艦艇首艦命名塔江 海軍：象徵排灣族驍勇善戰

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
龍德造船公司今（15）日上午在蘇澳港第六廠區舉辦海軍高效能艦艇後續艦首艦命名暨下水及快速布雷艇首艇（如圖）交艇典禮。圖/讀者提供
龍德造船公司今（15）日上午在蘇澳港第六廠區舉辦海軍高效能艦艇後續艦首艦命名暨下水及快速布雷艇首艇（如圖）交艇典禮。圖/讀者提供

海軍「高效能艦艇後續艦」首艦今天在蘇澳下水，由蔡英文總統命名為「塔江艦」。海軍司令部説，「塔江」首字取自台東縣塔瓦溪，該溪流屬排灣族生活領域，該族人天性具有不畏艱難，驍勇善戰的狩獵文化精神，足堪海軍官兵效法。

海軍「高效能艦艇後續艦第一批」委製案由中科院承接，擔任系統整合工作，負責儎台籌獲及戰鬥系統研製等事項，海軍預計民國114年完成3艘高效能艦艇後續艦（沱江級艦）興建，中科院院長張忠誠曾在立法院表示，首艘可望提前至明年7月交艦。

海軍司令部表示，龍德造船公司今（15）日上午在蘇澳港第六廠區舉辦海軍「高效能艦艇後續艦首艦命名暨下水及快速布雷艇首艇交艇典禮」，由總統蔡英文主持，並邀請立法院院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、退輔會主委馮世寬、參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌及中科院院長張忠誠等人陪同出席。

海軍司令部表示，「高效能艦艇後續艦」首艦命名為「塔江」軍艦，其首字取自臺東縣塔瓦溪，該溪流屬排灣族生活領域，該族人天性具有不畏艱難，驍勇善戰之狩獵文化精神，足堪本艦官兵效法；另「塔」字象徴此艦擔任海上堡壘，保衛民主自由的中華民國，亦代表國艦國造工作篳路藍縷，積沙成塔，方能建造符合國人期待的優異艦艇。

海軍司令部表示，高效能艦艇後續艦及快速布雷艇均為「國艦國造」重要建案，海軍將持續秉持審慎嚴謹的態度與風險管控，落實「國艦國造」政策，為海軍增添新的戰力，籲請國人支持。

海軍「高效能艦艇後續艦」首艦今天在蘇澳下水，由蔡英文總統命名為「塔江艦」。圖/讀者提供
海軍「高效能艦艇後續艦」首艦今天在蘇澳下水，由蔡英文總統命名為「塔江艦」。圖/讀者提供

海軍 中科院

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