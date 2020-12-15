高效能艦艇首艦命名塔江 海軍：象徵排灣族驍勇善戰

海軍「高效能艦艇後續艦」首艦今天在蘇澳下水，由蔡英文總統命名為「塔江艦」。海軍司令部説，「塔江」首字取自台東縣塔瓦溪，該溪流屬排灣族生活領域，該族人天性具有不畏艱難，驍勇善戰的狩獵文化精神，足堪海軍官兵效法。

海軍「高效能艦艇後續艦第一批」委製案由中科院承接，擔任系統整合工作，負責儎台籌獲及戰鬥系統研製等事項，海軍預計民國114年完成3艘高效能艦艇後續艦（沱江級艦）興建，中科院院長張忠誠曾在立法院表示，首艘可望提前至明年7月交艦。

海軍司令部表示，龍德造船公司今（15）日上午在蘇澳港第六廠區舉辦海軍「高效能艦艇後續艦首艦命名暨下水及快速布雷艇首艇交艇典禮」，由總統蔡英文主持，並邀請立法院院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、退輔會主委馮世寬、參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌及中科院院長張忠誠等人陪同出席。

海軍司令部表示，「高效能艦艇後續艦」首艦命名為「塔江」軍艦，其首字取自臺東縣塔瓦溪，該溪流屬排灣族生活領域，該族人天性具有不畏艱難，驍勇善戰之狩獵文化精神，足堪本艦官兵效法；另「塔」字象徴此艦擔任海上堡壘，保衛民主自由的中華民國，亦代表國艦國造工作篳路藍縷，積沙成塔，方能建造符合國人期待的優異艦艇。