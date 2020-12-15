後備軍人配65K2步槍戰力堪慮？國防部：仍屬現役裝備

金門烈嶼一輛M41A3戰車月前發生翻覆意外，造成一名年輕士官車長折損寶貴性命。陸軍司令部表示，陸軍金防部烈嶼守備大隊戰車連M41A3戰車，陸軍司令部已完成汰換規劃，現依進度管制執行；據了解將換裝M41D戰車。而後備部隊目前仍使用65系列步槍、配賦105榴砲，妥善率均達部頒標準。

戰車翻覆案發生後，國民黨立委楊瓊瓔向行政院担出書面質詢，指政府宣誓要強化後備戰力的大方向下，今年的漢光演習首度召集後備炮兵營，進行實彈射擊，讓外界看到後備軍人穿著舊式迷彩服與防彈背心，戴著M1鋼盔，拿T65K2步槍，操作老舊的63甲式105公釐榴彈炮，整體的水準還停留在上世紀中期。

立委表示，63甲式榴彈炮的火力不足、性能落伍。T65K2步槍則因為服役過久，性能堪慮，國軍才換裝新型的T91步槍。雖然這些武器在列入後備部隊的裝備庫存時，也一定有進行過性能檢整，只是落後的武器讓後備部隊無法對抗敵軍的精銳部隊，是無法否認的事實。早已問題重重的步槍，再整理以後，真的堪用嗎？

立委呼籲，在目前國際情勢轉變下，台灣又獲得了採購先進武器的機會，社會大眾也因為中國大陸的武力恫嚇，而希望強化國防實力。但即使恢復徵兵制，動員庫裡的武器裝備如此老舊落伍，又有何用？現代化的戰爭早就不是靠一人一把步槍就能打贏了。國軍採購先進武器有其必要性，這無庸置疑，不過更重要的是，國軍部隊裡還有大批的老舊武器，急需立刻汰換，或進行性能重建與升級。政府在強調要「常後一體」時，也必需正視常備與後備部隊在裝備上的巨大差距，才能盡量避免國人所不願意看到的意外再度發生。

國防部回應，有關陸軍金防部烈嶼守備大隊戰車連M41A3戰車，陸軍司令部已完成汰換規劃，現依進度管制執行。而據了解，經層峰拍板，陸軍烈嶼守備大隊M41A3戰車連將全面汰除裝備，由軍備局209廠檢整14至15輛妥善的M41D戰車，運赴前線接手防務。

國防部表示，國軍常備部隊「數位迷彩服」於107年全面完成換裝，原「舊式迷彩服」撥交後備部隊使用，以達物盡其用、撙節預算的目的，後續依「舊式迷彩服」耗用情況及「數位迷彩服」籌補裕度，編列相關預算籌獲「數位迷彩服」，並依部隊編成期程，自111-115年起逐年分批撥交編成部隊使用；另為改善後備部隊防彈背心及鋼盔老舊問題，採建案籌補方式於111-115年分年獲得換裝戰鬥個裝，優先撥發第一類型部隊使用。