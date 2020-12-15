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軍校新門檻 酒駕、詐騙車手、高利貸成員莫入此門

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部正式公告修正「軍事學校及軍事訓練機構學員生修業規則」第8條之3、第24條條文，報考各類軍事院校入學者，增列曾犯不能安全駕駛、妨害風化、賭博與重利罪章等十大罪章，作為禁止入學與開除學籍的門檻。圖／本報資料照
國防部正式公告修正「軍事學校及軍事訓練機構學員生修業規則」第8條之3、第24條條文，報考各類軍事院校入學者，增列曾犯不能安全駕駛、妨害風化、賭博與重利罪章等十大罪章，作為禁止入學與開除學籍的門檻。圖／本報資料照

國防部正式公告修正「軍事學校及軍事訓練機構學員生修業規則」第8條之3、第24條條文，報考各類軍事院校入學者，增列曾犯不能安全駕駛、妨害風化、賭博與重利罪章等十大罪章，作為禁止入學與開除學籍的門檻。

行政院日前公告相關條文，內容新增列禁止入學與開除學籍的門檻，學員生有下列情形之一，不得入學，入學後遭稽核出也須開除學籍，包括曾犯內亂、外患、賭博、不能安全駕駛罪或刑法妨害風化罪章、詐欺背信及重利罪章、貪污治罪條例、性侵害犯罪防治法第二條第一項所列之罪，經有罪判決確定或通緝有案尚未結案。

此外，違反毒品危害防制條例，經有罪判決確定或受觀察、勒戒及強制戒治之裁定，或受行政裁罰確定。而犯前二款以外之罪，經判處有期徒刑以上之刑或受保安處分之裁判確定。但獲准易罰金、易服社會勞動執行完畢、緩刑期滿而緩刑之宣告未經撤銷，或符合少年事件處理法第83條之1第1項規定者，不在此限。

據法條規定，包括酒駕、毒駕、擔任詐騙集團車手、放高利貸集團成員，凡涉案遭判刑確定，皆無法報考軍校。

賭博 詐騙集團 行政院

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