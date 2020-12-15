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空軍花蓮基地士官營內喝酒貼網 空軍：嚴懲以正網紀

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
花蓮空軍基地負責F-16戰機發動機修護的「發修分隊」，12月初私帶酒品進入營區，並與其他3名士官在營內狂歡飲酒，士官違反資安規定，用手機拍攝喝酒影片，還上傳網路群組炫耀。圖／取自GOOGLE EARTH
花蓮空軍基地負責F-16戰機發動機修護的「發修分隊」，12月初私帶酒品進入營區，並與其他3名士官在營內狂歡飲酒，士官違反資安規定，用手機拍攝喝酒影片，還上傳網路群組炫耀。圖／取自GOOGLE EARTH

花蓮空軍基地負責F-16戰機發動機修護的「發修分隊」，12月初私帶酒品進入營區，並與其他3名士官在營內狂歡飲酒，士官們並違反資安規定，用手機拍攝喝酒影片，上傳網路群組遭到披露，空軍司今部上午表示，針對黃姓士官等員違反「資安違規」及「營內飲酒」等過犯，已依相關規定予以嚴懲，以正綱紀。

空軍花蓮第五戰術混合聯隊第26戰術戰鬥機月前發生作戰隊長蔣正志上校在11月17日駕駛F-16戰機失聯，人機尚未尋獲，空軍持續搜索。除此之外，26隊黃姓機工長在22日晚間疑似個人因素在營區寢室內輕生不治。

而負責F-16戰機發動機修護的修護補給大隊場修中隊發修分隊，則發生黃姓士官與其他3名士官在營內飲酒作樂，自拍狂歡影片上傳網路違紀事件。

空軍司令部上午表示，第五聯隊接獲通報即實施行政調查，針對黃姓士官等員違反「資安違規」及「營內飲酒」等過犯，已依相關規定予以嚴懲，以正綱紀。

空軍司令部強調，有關幹部違失行為，均秉持「毋枉毋縱」與「留優汰劣」原則，依規定嚴懲絕不寬貸；另援為案例，持續落實軍法紀要求及加強內部管理，以杜絕類案再生。

空軍 F-16 戰機

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