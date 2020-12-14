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那些年的愛國名媛不只開飛機 還駕機巡迴為抗戰籌款
飛行員早年是男性專屬，隨著兩性地位逐漸平等，已有愈來愈多女性加入。海峽兩岸軍方都有女飛行員，都有人分發到戰鬥機部隊。至於民航界，1990年華航第一批培訓機師上線飛行，包括出身空姐的劉豔玲、陳麗惠，成為兩岸最早的女性機師。
中國歷史上第一位女飛行員，比這些例子早得多，她是出身廣東番禺、1912年生的李霞卿。她不但是政府頒發執照的首位女機師，也身兼社交界名媛，還曾是民初第一代的默片女演員。抗戰爆發後，李霞卿與另一位女飛行員顏雅清（前國務總理顏惠慶的姪女），在美國各駕駛一架飛機巡迴表演，為中國軍民籌募捐款。顏雅清墜機負傷，沒有飛完全部旅程；李霞卿在完成美國之旅後，繼續駕駛她的「新中國精神號」飛往中南美募款。息影多年的她，還在好萊塢電影「歧路」中客串一角，片酬也作為愛國捐款。
1949年中共建政後，李霞卿長居香港，後來移民美國，1998年去世。
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那些年的空中英雌！抗戰愛國名媛 她是名伶也是中國首位女飛行員
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