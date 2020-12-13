國手、名廚與女輔導長 搶進昔日最難召募的國軍部隊

聯合報 / 記者洪哲政／馬祖即時報導
馬祖防衛指揮部北高指揮部機步連輔導長涂怡君表示，她入伍從士兵晉任到軍官，也影響家人跟隨她的從軍之路。記者洪哲政／攝影
馬祖防衛指揮部北高指揮部機步連輔導長涂怡君表示，她入伍從士兵晉任到軍官，也影響家人跟隨她的從軍之路。記者洪哲政／攝影

馬祖防衛指揮部北高指揮部戍守北竿前線的機步連，日前展現甲車快速機動的戰備操演，連隊成員堪稱「臥虎藏龍」。有青棒國手入伍的機槍手，連隊由士官轉任的女性軍官輔導長，從軍後不但將她弟弟帶入軍中，夫婿也從軍擔任軍官，與她在馬防部共同服務。還有拿過民間烹飪比賽名次的士兵，寧棄鍋鏟再入伍，成為巨砲砲長，他坦承，「外面的工作不好找」。

外島防區機步連曾是募兵「編現比」偏低的單位，根據立法院統計，2016年間陸軍外島步兵與機步部隊，編現比都不到六成，一度被評為募兵最困難的單位。但目前馬防部編現比目前已達標準，戰力堪稱充實，應與戰鬥部隊與外島加給有關，官士兵成員有不少特殊背景。

機步連輔導長涂怡君受訪表示，她95年入伍後在士官長引領下，隔年由士兵轉任下士，職務歷練到上士後，106年轉任軍官。她說，經過多方嘗試與磨練，她的個性與脾氣有明顯改變，也影響家人跟她的從軍之路，她的弟弟在海軍技術學校擔任中士助教，她的夫婿也在她鼓勵下，從軍擔任軍官，與她在馬防部共同服務。

機步連二兵邱達昱表示，他曾是U12少棒與U18青棒的國手，在球隊裡擔任捕手，他脫下釘鞋離開本壘板後，在家人鼓勵下從軍，前往北竿前線服務。他說，從軍的熱忱不亞於身為運動員對勝利堅持，不論軍旅生涯長短，都能在生命旅途中刻下一再回味的精彩故事。

北高守備大隊混砲連八吋榴砲中士砲長呂宥弘表示，他曾在民國100入伍到北竿服役，當時擔任食勤兵，101年退伍後曾與兄長到台北福華飯店工作，曾獲得102年台灣區烹飪比賽第二名。但「外面的工作不好找」，所以103年他再入營回到熟悉的外島原單位，從一兵晉到中士砲長，從拿鍋鏟變拿槍砲，他樂在其中。

士官長 立法院

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