影／距敵四點八浬 馬防部坑道甲車、巨砲實施作戰演練

聯合報 / 記者洪哲政程嘉文／馬祖即時報導
陸軍馬祖防衛指揮部北高守備大隊，日前在塘歧實施戰甲車夜間機動戰力保存。記者洪哲政／攝影
陸軍馬祖防衛指揮部北高守備大隊，日前在塘歧實施戰甲車夜間機動戰力保存。記者洪哲政／攝影

馬祖北竿距大陸黃歧僅四點八浬，是兩岸既處於商貿交流又軍事對峙的極端地帶。戍守當地的陸軍馬祖防衛指揮部北高守備大隊，日前在塘歧、短坡山陣地等地，實施戰甲車戰力保存與榴彈砲反擊操演。CM21甲車滿載全付武裝兵士，在夜間列隊疾駛過寧靜村落，快速掩入坑道。指揮官蘇統偉上校表示，操演模擬敵軍夜間實施登陸時相關反擊與戰力保存，而「仗在哪裡打，部隊就在哪裡練」。

北竿居高能嵌制機場與大陸沿岸的短坡山砲陣地與坑道，部署一座最大射程可達16.8公里的M115八吋榴彈砲，當地北高指揮部混砲連雖仍負責戰備警戒，砲口瞄準對岸、標定射界，官兵嫻熟砲操，但陣地現已由馬祖國家風景區管理處規劃為觀光陣地，以「短坡擎天巨砲」為名，開放遊客參觀。

陣地宣傳資料指稱，榴彈砲射程遠達大陸沿海，向國際宣傳裝備是八二三砲戰時「美國即時援助」國軍的反擊利器，發揮扭轉戰局的功效，因其威力驚人，共軍曾一度向國際宣稱遭受我國原子彈攻擊。

而相較於本島各機步旅積極換裝輛型甲車，金門、馬祖前線戰甲車輛仍由傳統履帶裝甲車擔任戰備運兵任務。造型緊緻的CM21裝甲車部署南竿與北竿島，能快速進出坑道，實施戰力保存，或將兵力推進到岸際。北高指揮部機步連所屬裝甲車隊，日前在夜間實施機動，滿載全付武裝士兵，演練快速進出在北竿塘歧村外的「華夏坑道」。

蘇統偉表示，相關操演主要是秉持國防部長嚴德發「仗在哪裡打，部隊就在哪裡練」的指導進行演練，模擬敵軍夜間實施登陸作戰，區分戰術機動、戰術裝載等科目，肆應突發狀況應處，達到戰力保存應變處置。藉由反覆練習，應證計畫可行性，精進作戰力能力，也促使官兵熟悉各項作戰任務，展現國軍守護家園的能力。

陸軍馬祖防衛指揮部北高守備大隊，日前在塘歧實施戰甲車夜間機動，部隊進入坑道實施戰力保存。記者程嘉文／攝影
陸軍馬祖防衛指揮部北高守備大隊，日前在塘歧實施戰甲車夜間機動，部隊進入坑道實施戰力保存。記者程嘉文／攝影
陸軍馬祖防衛指揮部北高守備大隊，日前在塘歧實施戰甲車夜間機動，部隊進入坑道實施戰力保存。記者洪哲政／攝影
陸軍馬祖防衛指揮部北高守備大隊，日前在塘歧實施戰甲車夜間機動，部隊進入坑道實施戰力保存。記者洪哲政／攝影
北竿居高能嵌制機場與大陸沿岸的短坡山砲陣地與坑道，部署一座最大射程可達16.8公里的M115八吋榴彈砲，陣地現已由馬祖國家風景區管理處規劃為觀光陣地，以「短坡擎天巨砲」為名，開放遊客參觀。記者洪哲政/攝影
北竿居高能嵌制機場與大陸沿岸的短坡山砲陣地與坑道，部署一座最大射程可達16.8公里的M115八吋榴彈砲，陣地現已由馬祖國家風景區管理處規劃為觀光陣地，以「短坡擎天巨砲」為名，開放遊客參觀。記者洪哲政/攝影
陸軍馬祖防衛指揮部北高守備大隊，日前在塘歧實施戰甲車夜間機動，部隊進入坑道實施戰力保存。記者洪哲政／攝影
陸軍馬祖防衛指揮部北高守備大隊，日前在塘歧實施戰甲車夜間機動，部隊進入坑道實施戰力保存。記者洪哲政／攝影

馬祖 裝甲車 國軍

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