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共機頻繁越界？ 蔡正元：海峽中線實際上根本不存在
兩岸關係緊張，共機頻犯繞台，被我方質疑破壞飛越海峽中線默契。國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書表示，海峽中線從來就不存在，存在的是海峽雙方軍機實力對比，那ㄧ方軍機比較強，那條傳說的中線就會往另一方移動。
蔡正元指出，在1970年以前，台灣海空軍似乎較強，不但掌控了中線以東，還控制了中線以西，大陸的軍機都飛不進海峽，根本沒有中線可言；1990年後大陸空軍開始強大，逐漸出現在台灣海峽，也確實沒有靠近中線。
蔡正元說，2000年後大陸和台灣的軍機好像有在尊重中線，盡量不飛越中線，但雙方還是偶爾跨越一下；2016年後情勢丕變，大陸軍機實力超過台灣，開始有繞島飛行，也有能力跨越中線，台灣軍機也只能跟著監視而已。
蔡正元表示，海峽中線從來就不存在，起先是台灣軍機視為不存在，且當作單方面約束大陸軍機而已；後來ㄧ段短時間雙方也只是盡量不飛越，但沒有絕對不飛越；現在是台灣軍機不飛越，大陸軍機幾度飛越，中線反過來約束台灣軍機。
蔡正元說，所以總結來看，海峽中線是會移動的，只是不知道現在移動到那裏了。
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