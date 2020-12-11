嚴德發探慰205廠閃燃傷員及眷屬 要求整合醫療資源全力救治

國防部長嚴德發今天前往高雄地區，慰問軍備局205廠因鋁粉閃燃意外受傷的住院官兵、雇員及其眷屬，要求相關單位務必全力投入醫療資源，給予傷員最妥善的照顧，期盼他們能夠早日康復。

嚴德發下午先後前往高雄義大醫院及國軍高雄總醫院左營分院探視傷員及眷屬。嚴德發首先聽取院方簡報，了解各員傷勢及醫療照護方式，並與傷員家屬晤談，致贈慰問金，並傾聽需求；嚴德發承諾，國軍一定會給予傷患及家屬最好的協助，後續專案小組也將調查清楚事發原因，檢討增進火工安全防護措施。

嚴德發表示，「國軍是一個大家庭，他們都是我們的家人，我們都能感同身受」。嚴說，義大醫院與左營醫院燒燙傷中心都是國內相當優質的醫療團隊，軍醫局將整合三總的醫療資源，全力配合團隊醫療所需，給予傷者最妥善的照護，盡一切力量救治他們，也請眷屬務必多保重身體。