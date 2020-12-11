軍備局閃燃意外 國防部長嚴德發南下高雄探望傷患

如果不是因為《最長的一日》的成功，證明作者考李留斯雷恩的想法是對的話，也就不會有後來的《最後一役》以及《奪橋遺恨》了。如此的話，雷恩式的戰爭歷史非虛構寫作，也很可能不會這麼早奠定它的地位。

2020-12-10 09:50