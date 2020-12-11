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軍備局閃燃意外 國防部長嚴德發南下高雄探望傷患
國防部軍備局位於高雄大樹的營區9日發生閃燃意外，3名傷患目前仍在高雄國軍總醫院左營分院與義大醫院救治中。今天中午，國防部長嚴德發到醫院慰問家屬，家屬低調不願受訪。
9日上午，國防部軍備局中山科學研究院執行鋁粉預混作業時發生意外，意外造成盧姓士官長、王姓中士及洪姓員工等3人受傷，其中33歲的洪姓工人全身60%三度燒燙傷，送往義大醫院治療。
今天中午，國防部長嚴德發分赴高雄市海軍總醫院與義大醫院探望病患與慰問病患家屬。抵達義大醫院後，嚴德發聽取院方簡報後前往休息室慰問家屬，針對媒體詢問不願回應。
義大醫院燒燙傷中心表示，洪姓傷患生命跡象穩定，今早進行針對胸前與臉部傷口進行清創手術，未來兩個禮拜都是觀察期。海軍總醫院表示， 盧姓與王姓傷患傷勢嚴重，仍在密切觀察中。
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