造船產業肯定國艦國造 「本來奄奄一息 現在把大家救回來」

海巡署安平級巡防艦第一艘安平艦今天交船，負責承造的中信造船股份有限公司董事長韓碧祥大力肯定政府推動國艦國造的政策，造福台灣造船業。他表示，造船業界本來已經奄奄一息、躺在加護病房。但蔡英文總統的國艦國造把大家救回來，體壯如牛，未來可能會長命百歲。

蔡英文總統上午主持海巡署安平級巡防艦第一艘安平艦交船及第二艘成功艦命名下水暨35噸級巡防艇交船聯合典禮。韓碧祥在蔡總統前致詞，他說，國機國造、國艦國造、潛艦國造，過去歷任總統做不起來的，可是蔡總統堅持，已經做到了，非常感謝。政府給他們機會，他們一定要好好把握。

韓碧祥也當面向主持交船典禮的蔡英文總統喊話，他說，前幾個月看到漢翔的國機國造及國機國修，「未來國艦國造也要比照，國艦國修。」

韓碧祥表示，他們成立國防發展協會，結合國內優秀廠商大家互相觀摩，造艦、航太、資安，大家互相觀摩，把最好的呈現出來，並培養學生讓他們到公司實習，善盡企業責任，把這個傳統產業經營起來。

一同出席的高雄市長陳其邁則說，今天代表高雄市歡迎與會貴賓，感謝蔡總統2016年上任推動國防自主，國艦國造為高雄整體造船產業帶來直接與間接至少1千億元產值，8千個就業機會，讓高雄造船業進行轉型及升級。未來高雄也會國防與海巡最堅強支持的重鎮。

陳其邁也表示，他感謝海巡弟兄對高雄漁民的救助，讓漁民獲得最好的照顧。他也感謝韓碧祥帶領的團隊，這幾年造出一艘接著一艘世紀級海巡艦艇，不僅可以海難巡防，未來也可平戰轉換。未來如果有戰爭，也可以迅速成為固守海疆、保家衛國最堅定的力量，可以說是高雄之光。