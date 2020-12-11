海巡艦平轉戰飛彈測試 已由模擬器進行驗證

海巡署安平級巡防艦第一艘安平艦今天交船，由於具備平戰轉換特性，艦艇上預留空間及系統管線供雄二及雄三飛彈系統使用，海巡署官員表示，飛彈系統測試部分，預留的管線先前已用模擬器進行驗證。至於飛彈實彈射擊，未來於演習操演進行驗證。

蔡英文總統上午主持海巡署安平級巡防艦第一艘安平艦交船及第二艘成功艦命名下水暨35噸級巡防艇交船聯合典禮。

海巡署安平級巡防艦是以600噸海軍沱江級軍艦原型設計為基礎，由中信造船廠建造巡防艦，首艘命名為「安平艦」，總計將建造12艘。

在武器系統方面，配備一門鎮海火箭彈武器系統、一門（2管）20機砲遙控砲塔。鎮海火箭彈可搭配整合巡防艦電羅經、航儀、雷達及紅外線熱顯像儀等資訊的射控系統，於惡劣天候下進行自動追瞄射擊；另可換裝照明彈，提升夜間搜救效能，若巡防艦自身安全受到威脅時亦可選配具殺傷力彈種，以維巡防艦及執勤同仁安全。

因應平戰轉換需求，安平級巡防艦預留空間及系統管線供雄二及雄三飛彈系統使用，平時執行勤務雖不裝載，但遇戰時狀況，可由海軍迅速換裝飛彈模組，並派員上艦執行飛彈戰備任務。

有關平轉戰的雄二、雄三飛彈系統，是否已完成驗證？海洋委員會海巡署艦隊分署分署長謝慶欽今天受訪時表示，先前飛彈系統管線已由模擬器完成測試。至於實彈射擊驗證，屬於國防部權責，但他也說，未來演習會來進行。