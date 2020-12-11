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北市府因租金放棄六張犁社宅？內政部：無財務問題

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導

媒體報導，台北市政府因土地租金放棄六張犁D、E基地社宅，對此內政部今天表示，興建社宅所支付的土地租金，已納入中央對地方政府非自償補助內容，因此未必會影響地方政府財務負擔，內政部也尊重市府的決定，將由國家住都中心接手蓋社宅，一起努力改善民眾的居住品質。

內政部今天發布新聞稿表示，台北市六張犁D、E基地為國防部營改基金土地，依住宅法與營改基金規定，得採長期租用，且依行政院核定之修正「社會住宅興辦計畫」，已將興建社宅所支付的土地租金，納入中央對地方政府非自償補助內容，因此支付土地租金未必會影響地方政府財務負擔。

內政部表示，內政部次長花敬群與台北市政府副市長彭振聲於今年10月共同召開的社會住宅合作平台會議時，台北市政府即已表示放棄興建信義區六張犁陸保廠D、E社宅基地，內政部當時雖表示有土地租金的補貼，但市府以「土地應無償取得」說法，建議由中央政府自行辦理，對此內政部也尊重市府決定，並將該兩處基地委由國家住宅及都市更新中心進行規劃。

內政部指出，國家住都中心初步評估結果顯示，該基地興建社宅並無財務問題，但周邊道路系統條件不佳，需要進行更完整的整體交通改善，目前已準備啟動委託專業交通顧問公司進行專案研究，尋求更好的整體規劃與建設。內政部希望交通改善研究與後續方案推動，台北市政府能給予專業支持與協助，為改善台北市民的居住與交通品質共同努力。

內政部 社宅 北市

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