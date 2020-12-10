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共軍運-8反潛機闖我西南防空識別區 空軍反制
國防部發布中共解放軍進入我西南空域活動情況，一架運-8反潛機今天（9）上午進入我西南防空識別區邊緣循繞行，空軍派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等作為。
國防部今晚在官網「即時軍事動態」專區發布上開訊息，揭露共機在我防空識別區活動狀況。這是共機本月第八度侵擾進入我西南防空識別區。
【中央社／台北10日電】
空軍今天發布共機動態，共軍1架運8遠干機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
國防部自9月17日開始在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。根據12月的動態，1日、2日、6日、7日均是1架運8反潛機侵擾台灣西南ADIZ；4日則是1架運8反潛機、1架運8技術偵察機，1架運8遠干機；5日是1架運8反潛機、1架運8技術偵察機；7日是1架運8反潛機；9日則是1架運8遠干機、1架運8技術偵察機。
至於11月的動態，共機有22天侵犯台灣西南ADIZ，其中規模較大的是11月2日，分別1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、2架次蘇30戰機、2架次殲16戰機、2架次殲10戰機，共8架次的機種侵犯台灣西南防空識別區，規模僅次於9月18日及19日。
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