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凍結潛艦國造預算！羅致政：提專案報告就解凍 沒「經同意」字眼 不卡預算

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
民進黨立委羅致政。圖/取自羅致政臉書粉絲專頁
民進黨立委羅致政。圖/取自羅致政臉書粉絲專頁

立法院外交及國防委員會審查明年度「潛艦國造」案預算，包括江啟臣等在內四位國民黨立委提案凍結2千萬元至50億元不等，掀起熱議。民進黨立委羅致政則提案凍結10億元，但他說，他的提案要求是「提出專案報告就解凍」，有監督，但完全沒「卡」預算的意思。

同為外交及國防委員會成員的羅致政今在臉書貼文表示，執政黨立委的職責，就是確保潛艦案的順利成功推動，並不是不做任何的鞭策或監督作為。事實上，在預算提案提出時，國防部在對外採購的81項主裝備中，還有近半數34項還沒拿到輸出許可，這當然會影響此案推動，而採取部分（10%）凍結預算而不是刪減預算，就是要國防部更努力加快取得所有的關鍵裝備的出口，一旦取得所有出口許可就可以解涷，完全不影響建案的推動，而這本來就是國防部的應該要做的責任。

他說，預算凍結的理由、比例以及解凍條件合不合理才是關鍵。而且他的提案跟其他國民黨立委最大的不同，內容是「提出專案報告就解涷」，國民黨立委所提則是「提出專案報經同意始能解涷」。羅致政說，這「經同意」三字才是「卡」的關鍵。

羅致政 國防部 國民黨

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