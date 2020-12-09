陸軍月曆披露 與全聯合作設服裝供售站明年三月營運

陸軍司令部今天表示，陸軍推出110年度形象桌曆，内容預告陸軍與全聯福利中心合作，設置「服裝供售站」，將於110年3月15日全面營運，官兵依核配點數，可至實體店面或用網路、手機APP等訂購方式，自主選擇所需服裝。

陸軍司令部表示，此次桌曆有16個單位登場，包括關指部、砲兵第58指揮部、裝甲542旅、機步269旅、莒光守備大隊、航特部兩棲偵察營、特指部特3營、54工兵群、機步333旅等，披露花防部戰車營編成以來首次「下聯勇」、39化學兵群協助執行防疫消毒任務、步兵257旅落實新兵教育訓練、兵整中心、航勤廠戮力裝備修製作業，以及砲測、南測中心執行基地訓練及測考任務等畫面。可透過手機掃描桌曆主圖隨附的快速回應碼（QR Code），進一步認識單位的沿革、任務與介紹。

陸軍司令部表示，陸軍桌曆首度與交通部觀光局合作，取得授權使用「台灣采風」官網圖片，結合1至12月份桌曆拍攝單位的駐地縣市美景，呼應「美麗家園，由我守護」意涵，也彰顯部會合作、軍民一家的團結信念。

此外，為結合政府推動雙語國家政策，陸軍桌曆在各月份的單位、風景介紹上，均加註英文註釋，期藉營造外語學習風氣，厚植官兵英語能力。桌曆同時增加收錄「運動員戰士」介紹，強調每位陸軍士兵都是最精密，也是最複雜的武器系統。

另一方面，桌曆也針對「服裝供售站」變革加以闡述，說明陸軍結合現代物流科技及電商模式，與全聯福利中心合作，設置「服裝供售站」，將於110年3月15日全面營運，官兵依核配點數，可至實體店面或用網路、手機APP等訂購方式，自主選擇所需服裝，滿足官兵穿的需求。

陸軍司令部說，今年陸軍桌曆內容，是陸軍不斷與時俱進的寫照，並將在既有良好基礎上，精益求精；進而實現陸軍「人本精神」核心價值，凝聚「We are family」革命情感，讓迷彩力量與國人共同捍衛國家安全。