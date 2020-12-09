【即時短評】「深化交流」一字萬金 退輔會搞外交違建

退輔會明春起派員駐華府，3個人、一年2000萬，退輔會副主委李文忠繞來繞去不脫「深化交流」4個字，換算起來一字50萬；且未來年年編列，工作目標與績效皆不可考，換言之，此例一開，後來者皆能循例赴美，做著駐美處和軍事代表團的本業，恐將成為年年消耗預算，卻難以監督的「外交違建」。

在還搞不清楚退輔會到美國去的工作目標前，台灣歡慶新增部會外派人員，就已經初步完成「台美關係再度深化」的大內宣。

對於駐美任務，李文忠說，要深化交流、就近聯繫，還稱這是駐美處官員「做不到」、「進不去」，請問現在是李副主委在打臉蔡英文總統的台美關係成果史上最佳，質疑駐美代表蕭美琴的工作成果，得靠退輔會救援？

實際上，要稱對美工作，不少部會在華府都派駐官員，外交部負責駐美處、國防部有駐美軍事代表團，僑委會、國安會、調查局、經濟部、農委會、衛福部、教育部、內政部移民署和刑警局等均有代表，對接美方業務，分工明確，人數有限，部分單位僅一人在美。

退輔會一來就是兩人，還可聘請當地雇員，這等豪氣，恐怕讓現在駐美的各部會官員羨慕不已。這等派駐規模只做交流工作，會不會大材小用？

交流工作難以監督，無從考核，過往動輒被批評為請客吃飯、招待旅遊，有關這點，在野的民進黨堪稱出口成章，試問，在工作目標只有深化交流的前提下，未來年年編列預算，民眾是不是只能埋單、不能客訴？

行政院人事行政總處和主計總處分別掌握人事員額和預算，只為「深化交流」就願意放行加開項目，令人費解。

國民黨立委呂玉玲質詢問到是否要遊說軍購？李文忠說：「不能明講啦。」更顯荒謬，軍事代表團的工作就是與AIT和美國國防部對接軍售業務，要爭取國會支持，有駐美處國會組；在台灣官方代表外圍，還有不少軍火掮客。請問，退輔會的遊說對象、交流層級又在哪裡？而且為何退輔會要大老遠跑到美國負責不屬於他的業務？

國防部透過軍事代表團對美國政府下單發包，單一線路往來清楚明確；若退輔會送來個期別比較高的「學長」，未來和團長「平起平坐」也要幫忙推動軍購，誰說了算？誰負最終責任？

能擴大對美交流管道都是好事，但不只政府在做，民間也相當積極，這些因素都必須全面思考，在現今的狀況下，是否有必要另闢交流管道，退輔會的說法還難以服人。