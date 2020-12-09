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「無限高」飛彈今年最後一射？ 平安夜或聖誕節試射！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
漁業署官網最新12月射擊通報出爐，國家中山科學研究院將於12月24日及25日期間再度試射「無限高」飛彈。圖／翻攝自漁業署官網
漁業署官網最新12月射擊通報出爐，國家中山科學研究院將於12月24日及25日期間再度試射「無限高」飛彈。圖／翻攝自漁業署官網

漁業署官網最新12月射擊通報出爐，國家中山科學研究院將於12月24日及25日期間再度試射「無限高」飛彈，不過，這次劃設警戒範圍遠至花蓮及綠島、蘭嶼東方外海160公里處，相當罕見。但中科院與軍方對於試射內容不願多作透露。軍事迷開玩笑說：「難道是神祕聖誕禮物？」

火砲試射時間分別為12月24、25日及12月28、29日，時間均為晚上7點40分至8點45分，劃設警戒範圍自屏東九鵬、恆春半島，延伸東邊台東綠島、蘭嶼至北邊花蓮海空域，試射管制高度為「無限高」。

值得一提的是這次飛彈試射警戒範圍和過去有很大的不同，以往警戒範圍圖示多為六邊形或長方形，這次以類似L形狀呈現，且延伸東方外海到160公里處。有軍事迷看到射擊通報圖示說，難道中科院是要試射神祕飛彈作為聖誕禮物？令人好奇又期待。

不過，軍事專家認為應該還是試射天弓三型增程型飛彈的可能性較高，預計從台東發射靶彈後，再由屏東九鵬基地發射試測彈，當然也不排除其他飛彈的可能性，但這次試射的警戒範圍圖示確實比較少見。

根據以往經驗實際試射時間為24、25日，另28、29日為備用時間，也是今年度最後一次導彈火砲試射。而中科院及軍方將試射列為機敏資料，不願對外透露。

飛彈 中科院 屏東

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