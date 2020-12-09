退輔會駐美遊說軍購？ 李文忠：我們不能這樣明講

退輔會擬派兩名官員駐美辦事，希望深化加強對美外交關係。有立委詢問，退輔會駐美業務應要增加參與遊說美軍軍購相關業務才對，退輔會副主委李文忠回應表示，「我們不能這樣明講、這樣說」，但客觀上美國三大退伍軍人組織每年年會都通過支持中華民國「含軍售」等的決議案，送給白宮、國防部與國會，決議文確對美國政府有影響力。

立法院司委會今天審查「退輔會組織法修正草案」第四條之一條文，草案明訂，若有業務需要，退輔會可報請行政院核准，派員駐境外辦事，至於駐外的相關做法，則依照駐外機構組織通則辦理。

李文忠表示，退輔會派員駐外都由外交部統一指揮，考績也建議由外館掌握，而退輔會設處與國防部駐美軍事代表團放在一起，是因協助項目上與國防部比較密切。而退輔會駐美業務重點在華府特區（DC）。

國民黨立委呂玉玲質詢表示，退輔會兩位駐美官員主要工作目標是作什麼？李文忠表示有兩項，第一項是與美國三大退伍軍人組織聯繫；第二則是聯繫在美20個榮光會。

李文忠進一步說，退輔會與美國三大退伍軍人組織自二次世界大戰後建立了情誼，我國幾是他們唯一的兄弟姐妹會，每年我方主委、副主委都去參加他們的年會，對方的總會長都會來台訪問，晉見我總統。退輔會希望透過派員駐美，使這層關係更密切更強化。

但立委追問，這個目標只要有聯繫窗口、每年組團來往即可，何必要設辦公室作所謂緊密與常態性互動？且此屬外交事務，不是退輔會本務。

李文忠表示，派員駐美是為幫助外交部與國防部，目前兩部坦白講都沒辦法有這層關係；退輔會擁有與美國退伍軍人組織關係，「不是外交部與國防部能作的」。他說，這幾個美國退伍軍人組織，影響力重大，幾乎每一年去參加年會，都會碰到美國總統、副總統或國務卿這層級的官員，而其對中華民國非常友善，每一年都通過包括軍售、兩岸的決議。