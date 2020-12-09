退輔會駐美遊說軍購？ 李文忠：我們不能這樣明講
退輔會擬派兩名官員駐美辦事，希望深化加強對美外交關係。有立委詢問，退輔會駐美業務應要增加參與遊說美軍軍購相關業務才對，退輔會副主委李文忠回應表示，「我們不能這樣明講、這樣說」，但客觀上美國三大退伍軍人組織每年年會都通過支持中華民國「含軍售」等的決議案，送給白宮、國防部與國會，決議文確對美國政府有影響力。
立法院司委會今天審查「退輔會組織法修正草案」第四條之一條文，草案明訂，若有業務需要，退輔會可報請行政院核准，派員駐境外辦事，至於駐外的相關做法，則依照駐外機構組織通則辦理。
李文忠表示，退輔會派員駐外都由外交部統一指揮，考績也建議由外館掌握，而退輔會設處與國防部駐美軍事代表團放在一起，是因協助項目上與國防部比較密切。而退輔會駐美業務重點在華府特區（DC）。
國民黨立委呂玉玲質詢表示，退輔會兩位駐美官員主要工作目標是作什麼？李文忠表示有兩項，第一項是與美國三大退伍軍人組織聯繫；第二則是聯繫在美20個榮光會。
李文忠進一步說，退輔會與美國三大退伍軍人組織自二次世界大戰後建立了情誼，我國幾是他們唯一的兄弟姐妹會，每年我方主委、副主委都去參加他們的年會，對方的總會長都會來台訪問，晉見我總統。退輔會希望透過派員駐美，使這層關係更密切更強化。
但立委追問，這個目標只要有聯繫窗口、每年組團來往即可，何必要設辦公室作所謂緊密與常態性互動？且此屬外交事務，不是退輔會本務。
李文忠表示，派員駐美是為幫助外交部與國防部，目前兩部坦白講都沒辦法有這層關係；退輔會擁有與美國退伍軍人組織關係，「不是外交部與國防部能作的」。他說，這幾個美國退伍軍人組織，影響力重大，幾乎每一年去參加年會，都會碰到美國總統、副總統或國務卿這層級的官員，而其對中華民國非常友善，每一年都通過包括軍售、兩岸的決議。
呂玉玲追問表示，所以退輔會業務要增加這一項，參與遊說美軍軍購相關業務。李文忠回應說，我們不能這樣明講、這樣說，但客觀上這三個退伍軍人組織每年都通過送給白宮國防部與國會的決議文，重點在它是有影響力的組織，決議文確對美國政府有影響力。
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