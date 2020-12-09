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退輔會駐美特派設軍事代表團內 李文忠：雙方平起平坐

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
為深化台美退伍軍人交流，退輔會擬派兩名官員駐美。退輔會副主委李文忠（右）今天在立法院表示，退輔會駐美辦事處將設置於華府國防部駐美軍事代表團內。而派員所需修法完成後，希望明年春天就能完成派駐。圖／取自立法院直播畫面
為深化台美退伍軍人交流，退輔會擬派兩名官員駐美。退輔會副主委李文忠（右）今天在立法院表示，退輔會駐美辦事處將設置於華府國防部駐美軍事代表團內。而派員所需修法完成後，希望明年春天就能完成派駐。圖／取自立法院直播畫面

為深化台美退伍軍人交流，退輔會擬派兩名官員駐美。退輔會副主委李文忠今天在立法院表示，退輔會駐美辦事處將設置於華府國防部駐美軍事代表團內。而派員所需修法完成後，希望明年春天就能完成派駐。

立法院司法及法制委員會今天審查國軍退除役官兵輔導委員會組織法部分條文修正草案，邀請退輔會副主委李文忠列席報告並備質詢，針對派員駐外修訂法源。

李文忠表示，退輔會在美派員開設辦事處，工作細項包括美國三大退伍軍人組織、退伍軍人事務部與全美20個榮光會聯繫。他表示，由於這部分業務國防部與外交部都連結不深，退輔會派員可協助兩部會。

李文忠舉例，他去年到英國，見到上議院見到副議長與下議院國防委員會召委，他當特別請我駐英林永樂大使陪同，因為這些人我駐使平時見不到。

對於退輔會組織法修法內容並未註明駐外人員應由具備退役軍人身份者擔任，李文忠表示，退輔會的純文官比軍轉文者多，若其在退輔會所屬機構從事外事工作5年甚至10年的文官，「怎麼不能派去」。

李文忠指出，依退輔會設計，派遣者須有駐外經、曾任武官，階級上簡任官比照少將；國防部駐美軍事代表團團長是中將(實為少將)，退輔會的所派軍轉文的退役少將，通常會是代表團長的學長，雙方才能平起平坐，也才能與美國退伍軍人組織有較好的互動；另一名薦任官則是校級或符合資格的公務人員；還有一名當地雇員。辦事處將開設在我駐華府軍事代表團大樓內。

對於辦事處開設在我駐華府軍事代表團內，李文忠說，辦事處仍由外交部指揮，但與國防部在一起，是因協助項目與國防部較為密切。

民進黨立委鄭運鵬質詢表示，台灣駐美辦事處有13人，包括雙橡園與夏威夷分處等，若退輔會只派兩人，人數不夠多、層級不夠高，退輔會「要當真王不要當假王」，建議退輔會向總統府爭取一個有退伍軍人背景的無任所大使來從事這項業務。李文忠則說，退輔會業務主要在華府與3大退伍軍人組織；而現行修訂中的組織法草案其實並未規定可派幾人，未來有成績了，「要增加就容易了」。

退輔會表示，第一年所需經費總計新台幣2170萬4千元，主要分為人事費用1100零5萬4千元、業務費765萬元、一次性開辦費300萬元，將由現行預算勻支，不足再動用第二預備金。

立法院司法與法制委員會今天初審國軍退除役官兵輔導委員會組織法修正案，為外派增加員額，行政院所提修法版本，派駐員額為一名簡任11至12職等官員、一名薦任8至9職等。退輔會將會擬定「駐外人員甄選作業計畫 (草案)」，選拔具公務人員資格的退除役官兵擔任駐外人員。

退輔會提出「組織法」修法，計畫增訂「派員駐境外辦事」員額，雖有民進黨立委羅致政提案建議這項員額應註明為「派具外交專長之退除役官兵駐境外辦事」，退輔會也言明要甄選具公務人員資格的退除役官兵擔任駐外人員，但行政院修法版本堅持與各部會駐外法源條文一致為「派員駐境外辦事」，並未限制外派者為退除役軍人。

退輔會 退伍軍人 李文忠

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