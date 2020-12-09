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美售我「野戰資訊通信系統」將由資通電軍指揮部接裝

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美國宣布售我2.8億美元「野戰資訊通信系統」（Field Information Communications System/FICS），外界研判是現役「戰術區域通信系統」（如圖，Improve Mobile Subscribe Equipment，IMSE）的「升級」方案，系統有助串聯各軍種戰術指揮資料鏈。圖／記者洪哲政／攝影
美國宣布售我2.8億美元「野戰資訊通信系統」（Field Information Communications System/FICS），外界研判是現役「戰術區域通信系統」（如圖，Improve Mobile Subscribe Equipment，IMSE）的「升級」方案，系統有助串聯各軍種戰術指揮資料鏈。圖／記者洪哲政／攝影

美國宣布售我2.8億美元「野戰資訊通信系統」（Field Information Communications System/FICS），外界研判是現役「戰術區域通信系統」（Improve Mobile Subscribe Equipment，IMSE）的「升級」方案，有助串聯、優化各指揮機構之間的無線、網絡通訊，提供共同戰場圖像。FICS裝備由陸軍建案，後續將由資通電軍指揮部接裝。

美國國防安全合作局（DSCA）公告顯示，美國務院批准售台的FICS系統，包括154個通資節點、24套中繼系統、8套網管系統及相關人員培訓和設備維修。國防部評論此事時，將裝備翻譯為「野戰資訊通信系統」。

陸軍於1996年以「節點計畫」為名，接裝「戰術區域通信系統」，簡稱為「陸區」系統，藉由能獨立部署、發電的機動通訊車，克服地障，建構各作戰區野戰網絡通聯，同時提供台北大直要塞區衡山指揮所與各戰略單位作戰指揮官即時戰情系統連結。

1999年921大地震，中部災區電力、通訊全斷，陸軍前進災區主導救災，全賴當時接裝不久的陸區系統建立對外與指揮通訊構連。只要一部「節點車」開赴現場，就能遠距延伸無線通訊節點。軍方曾一度將節點系統部署在淡水河口的觀音山頂，通訊距離南北遠至新竹、宜蘭。系統也能與衛星通訊車搭配。

我國的陸區案稱之為IMSE，與美軍當時現役的MSE多了「Improved」，因當年陸區案走商售管道，並非全軍售，因此部分裝備型號跟美軍現役不同。美方昨天宣布軍售我國的「野戰資訊通信系統」，一般認為是陸區系統升級方案，功能同樣是提供戰術作戰中心與野戰部隊間機動、保密的語音和數據通信，但FICS融合近年更先進的無線傳輸、語音分封化語音與數據網絡技術，且系統更為緊緻、節省人力。外界研判現役IMSE是FICS的次系統，新軍售項目更能串聯、優化各指揮機構之間的通訊，提供共同戰場圖像。

陸軍過去由各軍團資電群接裝陸區系統，但現已納入資通電軍。FICS由陸軍建案，後續接裝將由國防部參謀本部資通電軍指揮部負責。因此案尚未簽署發價書，軍方仍將此案列為機密，不便說明系統功能。這也是資通電軍成立以來首度新接裝對美軍購裝備。

陸軍 美軍 軍售

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