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退輔會派員駐美修法 擬在美新設辦事處

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美國在台協會（AIT）月前在館內舉辦一場紀念專區的揭幕儀式，紀念過去為了保衛台灣不幸殉職的美國官兵。退輔會主委馮世寬應邀與會。美台雙方退伍軍人組織互動頻密。圖／讀者提供
美國在台協會（AIT）月前在館內舉辦一場紀念專區的揭幕儀式，紀念過去為了保衛台灣不幸殉職的美國官兵。退輔會主委馮世寬應邀與會。美台雙方退伍軍人組織互動頻密。圖／讀者提供

退輔會研擬派員駐境外，專職退伍軍人事務。退輔會表示，時值美「中」關係扞格，而退輔會近年經營與美國各主流退伍軍人協會關係成績斐然，將以派駐美國為優先推動方案，並擬在美新設辦事處。

退輔會主委馮世寬曾表示，退輔會最快年底派駐兩名具退伍軍人身分人員駐美國華盛頓，兩員分別為簡任官及薦任官。目前簡任官已有人選，為空軍退役上校，另將向國防部徵詢薦任官人選。

立法院司法與法制委員會明天初審國軍退除役官兵輔導委員會組織法修正案，為外派增加員額，由副主委李文忠列席備詢。退輔會書面報告表示，行政院提出的修法版本，派駐員額為一名簡任11至12職等官員、一名薦任8至9職。退輔會將會擬定「駐外人員甄選作業計畫 (草案)」，以公正、公開方式選拔具公務人員資格的退除役官兵擔任駐外人員。

退輔會表示，時值美「中」關係扞格，以退輔會近年經營與美國各主流退伍軍人協會關係成績斐然，若能透過這些組織對派駐國的影響力，勢可提升我國與派駐國的實質交流機會，增進互動關係。

退輔會說，經國家安全會議外交、國防及退輔會跨部會會議，獲一致共識，決定請退輔會派員駐境外辦事，而考量退輔會現有人力、編制及預算限制，建議以派駐美國為優先推動方案。

退輔會表示，派外第一年所需經費總計新台幣2170萬4千元，主要分為「人事費用」新臺幣1105萬4千元、「業務費」新臺幣765萬元及「開辦費」新臺幣300萬元。這筆300萬元在報告中註記為「初期新設辦事處一次性費用」。

退輔會提出「組織法」修法，計畫增訂「派員駐境外辦事」員額，雖有民進黨立委羅致政提案建議這項員額應註明為「派具外交專長之退除役官兵駐境外辦事」，退輔會也言明要甄選具公務人員資格的退除役官兵擔任駐外人員，但行政院修法版本堅持與各部會駐外法源條文一致為「派員駐境外辦事」，並未限制外派者為退除役軍人。

退輔會 退伍軍人

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