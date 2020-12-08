美方售我「野戰資訊通信系統」 九二一曾發揮大功效

美方售我新型「野戰資訊通信系統」，在軍方的防災前進部署中，相關裝備經常會部署到電力通訊中斷的災區，作為自主獨立的通訊系統。民國88年921大地震，災區通訊全斷，陸軍前進災區主導救災，全賴現役IMSE陸區系統建立通信構連。

美國政府於美東時間7日就「野戰資訊通信系統」2.8億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在一個月後正式生效。這套系統實則是國軍現役「陸軍戰術區域通信系統（簡稱陸區系統）」（IMSE）第三代提升型，實則與民眾生命財產安全有關。

921大地震發生後，包括東勢等地災區電力、通訊全斷，陸軍奉命主導救災，部隊步行進入各災區開設前進指揮所，為了指揮管制需求，時任陸軍總司令的陳鎮湘下令陸裝陸區裝備的通訊群進入災區，以陸區系統搭配空中預警機中繼，建立災區通信構連與指揮管制與聯絡網。

參與救災的官兵回憶，「這玩意真的很正點」，當初921通訊全斷，陸軍總司令陳鎮湘命總部剛換裝陸區的通訊群進入災區，沒幾天，所有中華電信手機竟全恢復通訊。