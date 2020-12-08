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美售我「野戰資訊通信系統」 專家指照見中科院難處

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
梅復興表示，陸軍正在委託中科院發展的「迅合計畫」（指揮管制系統）結合，並提供數位化指管作業所需的通訊骨幹。圖／讀者提供
梅復興表示，陸軍正在委託中科院發展的「迅合計畫」（指揮管制系統）結合，並提供數位化指管作業所需的通訊骨幹。圖／讀者提供

美國政府於美東時間7日就「野戰資訊通信系統」2.8億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在一個月後正式生效。台海安全研究中心主任梅復興研判表示，這次軍售內容屬於「陸區第三代通訊系統」，但此次軍購似乎顯示，我國顯然尚不具備自行研製整體性野戰通信系統的能力。

梅復興今在臉書貼文表示，美國今天（7日）下午通知國會對台灣出售「野戰資訊通信系統」（Field Information Communications System/FICS），估計合約價值約2億8000萬美元。根據美國國防安全合作局（DSCA）的公告，國務院批准售台「野戰資訊通信系統」，包括154個通資節點、24套中繼系統、8套網管系統，及相關人員培訓和設備維修。「野戰資訊通信系統」究竟是什麽玩意兒呢？

梅復興表示，根據美國陸軍2019年為此案招商的公告內容，FICS是台灣陸軍現用「戰術區域通信系統」（IMSE），亦即所謂「陸區系統」的升級方案。該系統旨在提供戰術作戰中心與野戰部隊間機動、保密的語音和數據通信。FICS將融合無線傳輸、分封化語音(packetized voice)與數據網絡等技術領域上的精進，並縮小包括尺寸重量、耗能、人員、後勤需求等佔用量。

他表示，國軍是從1996開始引進IMSE陸區系統的，先後分至少兩階段，投資金額超過5億4100萬美元。印象中，上次採購陸區系統還是2001年的事，迄今已20年，的確也到了應該提升換代的時候了。

他說，有媒體將此次軍售內容譯為「陸區第三代通訊系統」，顯係高人指點。理論上，FICS應該與陸軍正在委託中科院發展的「迅合計畫」（指揮管制系統）結合，並提供數位化指管作業所需之通訊骨幹。「迅合」會做的如何還不得而知，但此次軍購似乎表示，我國顯然尚不具備自行研製整體性野戰通信系統的能力。

梅復興表示，國軍是從1996開始引進IMSE（陸區）系統的，先後分至少兩階段，投資金額超過5億4100萬美元。記者洪哲政／攝影
梅復興表示，國軍是從1996開始引進IMSE（陸區）系統的，先後分至少兩階段，投資金額超過5億4100萬美元。記者洪哲政／攝影

軍售 陸軍 國務院

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