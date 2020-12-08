「陸區」系統曾是絕密裝備 部署觀音山通訊威力罩北台

國防部今日表示，美國政府於美東時間12月7日就「野戰資訊通信系統」2.8億美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。國防部指出，美國繼前三次對台軍售五項武器裝備之後，持續依「台灣關係法」及「六項保證」供售我所需的防禦性武器，可強化資訊通信能力，建立我可恃防衛戰力，國防部對美方軍售決定，表示感謝。

美售我的「野戰資訊通信系統」屬於第三代。陸軍近20年前以「節點計畫」為名，由北部六軍團開始接收第一代「陸軍戰術區域通信系統」（Improve Mobile Subscribe Equipment，IMSE），當時已屬美軍現役裝備的改良版，一度被視為機密，裝備除可提供戰區網絡通聯外，也能提供衡山指揮所與作戰指揮官即時的戰情系統連結，為了協助換裝，桃園龍岡資電群營區周邊曾有美方技術代表滿街走。

IMSE能夠以悍馬車裝部署，也能拆裝成開設為固定通訊裝備。早年考量北台中樞防務，一部「節點」系統曾吊掛部署到新北觀音山硬漢嶺，取其陣地高度能環顧北台，而其性能強大，不但作為野戰通訊節點，通訊能力遠達宜蘭、新竹等地。但因山頂陣地生活設施惡劣，轄管風景區的北觀處又以希望陣地作為賣店與纜車站為由，迫使軍方退出。相關系統後來改部署到觀音山「對面」另一高點大屯山區，開設固定陣地。

國防部強調，此次軍售顯示美方協助我國強化整體防衛戰力的承諾不變，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，以維護台海區域的和平穩定。