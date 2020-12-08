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美6度軍售 嚴德發：提升資管能力 對台海安全做出貢獻

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
國防部長嚴德發。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
國防部長嚴德發。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

美方發表軍售我國「陸區第三代通訊系統」，國防部長嚴德發表示，這可提升我方資管能力，對台海安全、區域和平穩定做出貢獻。

美國國防安全合作署（DSCA）7日發布新聞稿表示，國務院批准售台「陸區第三代通訊系統」，金額約2.8億美元（約台幣79.14億元），行政部門已通知國會。

嚴德發上午在立院受訪時表示，國防部對美方在大選之後，依台灣關係法六項保證，持續對台軍售，表示感謝。美方這次提供防衛性的裝備，「陸區第三代通訊系統」是野戰部隊所使用的通訊、資訊系統，可以提升我方資管能力，對美方的軍售案表達感謝，相信未來雙方會持續深化安全夥伴的關係，對台海安全，地區、區域和平穩定，共同做出貢獻。

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