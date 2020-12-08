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川普第11次軍售 府感謝美國售我「野戰資訊通信系統」
國防部今天表示，美國政府已於美東時間12月7日就「野戰資訊通信系統（FICS）」2.8億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。這也是美國政府在2020年第6項軍售案，共售我58.6億美金的武器系統。總統府發言人張惇涵表示，這是今年第6度，也是美國總統川普任內第11度對台軍售，我國政府再次感謝美國政府對協助台灣強化自我防衛能量的高度重視。
張惇涵表示，這也再次顯示美國政府以具體行動落實「台灣關係法」及「六項保證」的安全承諾，並將進一步增強我國軍戰略與防衛需求。
張惇涵強調，台灣也將持續以堅實的國防，與美國及理念相近國家深化安全夥伴關係，堅定成為維護印太區域的和平穩定與繁榮發展的良善力量。
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