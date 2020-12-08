川普第11次軍售 府感謝美國售我「野戰資訊通信系統」

空軍女飛官從1993年「女性飛行軍官班」第1期5人完訓以來，已有20多年歷史，大部分女飛官都分發到俗稱「慢速機」的空運飛行組。第1位戰鬥飛行組完訓的女飛官是87年出師的陳君宜，翌年又出現第2位女飛官黃欣欣，但此後女性飛行生都派往空運組受訓，沒人到戰鬥組。直到2014年才再度出現女性戰機飛官謝蕓梃。

2020-12-08 07:10