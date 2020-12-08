快訊

選後首次 美售台近80億元「陸區第三代通訊系統」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

選後首次 美售台近80億元「陸區第三代通訊系統」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國防安全合作署（DSCA）7日表示，國務院批准售台「陸區第三代通訊系統」，是川普政府今年以來第6度宣布對台軍售，也是川普任內的第11次。圖為之前美對台軍售無人機示意圖。擷自General Atomics官網
美國國防安全合作署（DSCA）7日表示，國務院批准售台「陸區第三代通訊系統」，是川普政府今年以來第6度宣布對台軍售，也是川普任內的第11次。圖為之前美對台軍售無人機示意圖。擷自General Atomics官網

美國國防安全合作署（DSCA）7日發布新聞稿表示，國務院批准售台「陸區第三代通訊系統」，金額約2.8億美元（約台幣79.14億元），行政部門已通知國會。

安合署表示，此次售台的陸區第三代通訊系統，包括154個通資節點、24套中繼系統、8套網管系統，及相關人員培訓和設備維修。

陸區第三代通訊系統為全新建案，安合署表示，這項計畫將可提供可移動的、安全的通訊設備，有助接收方（指台灣）實現軍事通信現代化目標，符合其任務和作戰需求，台灣能毫不費力將這項設備納入現有的軍隊中。

這是川普政府今年以來第6度宣布對台軍售，也是川普任內的第11次。

安合署表示，軍售案出售的設備與支援，不會改變區域軍事平衡；透過這項研擬軍售案支持台灣持續努力進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益。

台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，歡迎這項軍售案，表明台灣軍方持續現代化其軍事網絡基礎，提供軍隊增進通訊及強化相關操作；同時，美台商會樂見此次軍售的時機，表明在政權過渡期間，美國政府仍持續支持台灣合法部隊的現代化需求。

軍售 台商 川普

延伸閱讀

英國8日開打新冠肺炎疫苗 軍隊可能協助空運

國防部：美國明年對台兩項軍售 約8億美元

陸外交部：台灣3422億買美國二手武器 被當「提款機」

兩岸無人機較勁 美售台MQ-9B監視敵軍精準攻擊

相關新聞

選後首次 美售台近80億元「陸區第三代通訊系統」

美國國防安全合作署（DSCA）7日發布新聞稿表示，國務院批准售台「陸區第三代通訊系統」，金額約2.8億美元（約台幣79....

台灣的戰鬥天使！她飛阿帕契 4美駕戰鬥機

空軍女飛官從1993年「女性飛行軍官班」第1期5人完訓以來，已有20多年歷史，大部分女飛官都分發到俗稱「慢速機」的空運飛行組。第1位戰鬥飛行組完訓的女飛官是87年出師的陳君宜，翌年又出現第2位女飛官黃欣欣，但此後女性飛行生都派往空運組受訓，沒人到戰鬥組。直到2014年才再度出現女性戰機飛官謝蕓梃。

調頭寸無底洞！軍售再有「大禮」 國防部恐沒錢消受

國防部為了爭取預算解凍，日前將F-16戰機升級案、勇鷹高教機、劍龍級潛艦升級案等三項軍事投資的進度報告送交立院。其中F-16A/B接受F-16V改良的「鳳展」計畫，進度最引起媒體矚目。依據原本規畫，從107年度到109年度，依序應該交機4、24、27架，然而由於進度延宕，軍方將去年與今年的進度，下修為16與22架，事實上去年只交了11架，今年的22架目前也只交出19架。

役男體位修訂 一年增七千兵源

國防部日前預告修訂役男「體位區分標準」第二條附件草案，增列一五五公分至一五七公分，且免役與替代役的身體質量指數「ＢＭＩ值...

本月第6度 共軍運8反潛機持續闖我西南空域

國防部公布中共解放軍進入我西南空域活動情況，一架運-8反潛機今天（7日）上午闖進我西南防空識別區邊緣飛行，空軍除派遣空中...

海軍軍艦上暗藏「星際大戰R2D2」 能單打獨鬥數秒內擊退來襲飛彈

聯合報數位版日前專題介紹全球最小的500MD反潛直升機，其中一張由海軍提供的照片，500MD正由濟陽級（諾克斯）巡防艦上起飛，直升機後方是艦艉的「方陣」（Phalanx）快砲，平常水平的砲口，卻不尋常地高指半空。報導刊出後有讀者認為，這應是方陣快砲正在執行防空監視，戒護正處於起降階段的直升機。

中科院「迅聯專案」延宕 海軍：考量由外商進行技轉

海軍參謀長敖以智今天在立法院表示，海軍司令部目前正在審核中科院所研發「迅聯專案」戰系的初級作戰測評報告。他說，若此案無法...

張哲平：台美軍事交流合作未曾間斷、維持正常

國防部副部長張哲平今天在立法院表示，台美各項軍事交流合作都未曾間斷，維持正常，我方將慎密觀察後續美國政府團隊成員，了解政...

因應共機擾台 國軍調增後勤人員獎金加給希望下月發放

共機不斷侵擾我方防空識別區，空軍戰機、海軍艦艇頻繁升空、出海反制，維護機艦的地勤與後勤人員壓力也大增，國防部後勤參謀次長...

修訂役男身高等體位標準 國防部：一年可增七千兵力

國防部日前預告修訂役男「體位區分標準」第二條附件草案，增列155公分至157公分，且免役與替代役的身體質量指數「BMI值...

國軍對美採購愛國者防空飛彈 全數返台部署擔負戰備

空軍參謀長黃志偉上午在立法院表示，國軍對美採購愛三、愛二性能提升防空飛彈，已全數部署台灣擔負戰備。而針對空軍計畫利用「愛...

石頭營未爆彈13顆 蔣月惠率眾到八軍團要求全面檢測

屏東縣枋寮新開村光電開發區發現13顆未爆彈，且預定地還是二戰日軍遺址「石頭營」，遺留珍貴文化資產。今早屏東縣議員蔣月惠率...

熱門新聞

你可能不知...小吃攤上的這些品項很多是進口豬！

影／中天關台假處分案 法院裁定駁回

先萊豬後核食 孫大千：民進黨不把台灣人毒死不甘願

衛福部調查確認違法 彰縣衛生局台大公衛最高可罰百萬

移工隔離檢疫離房8秒罰10萬 NHK：台灣沒人覺得嚴

【重磅快評】200瓶紅酒挺澳洲？游院長自曝其短

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。