中科院「迅聯專案」延宕 海軍：考量由外商進行技轉

海軍參謀長敖以智今天在立法院表示，海軍司令部目前正在審核中科院所研發「迅聯專案」戰系的初級作戰測評報告。他說，若此案無法達到作戰需求，會考量請外國廠商跟中科院作技術轉移。

「迅聯專案」是海軍委由中科院研製海軍新一代艦載戰鬥系統，海軍編列67億2543萬餘元，原計劃以五年時間完成研發，但進度延宕，連帶也影響代號「震海專案」的「新一代飛彈巡防艦第2階段原型艦籌建」推動進度。

立法院外交及國防部委員會今邀國防部副部長張哲平列席就「海軍107及108年度『劍龍級潛艦戰鬥系統提升案』及空軍109年度『新式高級教訓機、F-16A／B型戰機性能提升案』」專案報告及備詢。民進黨立委趙天麟質詢表示，海軍建案籌建新一代飛彈巡艦，目前是否有辦法即時取得輸出許可，若無法取得，有什改善或應變方案？

他進一步質詢表示，此案108年編列1億6791萬5千元預算，但因「迅聯專案」延宕一年，執行率不高，繳回1億6千萬元；109年編列6051萬5千餘元，也因研發延宕繳回5260萬元，執行率都很低。中科院曾說明是因為美方的MK41垂直發射系統延遲交貨等，海軍目前有何應變措施？

敖以智表示，中科院「迅聯專案」初級作戰測評報告已送司令部，正在作審核，期限會長一些，因此今年預算執行率無法達到。當初海軍與中科院簽署委製協議書的要件都還沒達成，所以都無去支付。

立委追問，我新一代飛彈巡防艦未來是由國內承製還是需向美方購買？敖以智說，針對相關議題，都曾召開專案會議，基本上載台由國內作沒有問題，至於戰鬥系統，還要看中科院報告的審核狀況，基本上中科院自主研發「迅聯專案」若成功沒有問題，都會納入後續規劃。

至於是否對美洽購？敖以智說：目前沒有。一則要看中科院迅聯專案審核狀況，若無法達到作戰需求，會考量請外國廠商跟中科院作技術轉移，但這個還在作規劃，目前尚無定論，須視報告審查狀況而定。