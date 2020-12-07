張哲平：台美軍事交流合作未曾間斷、維持正常

國防部副部長張哲平今天在立法院表示，台美各項軍事交流合作都未曾間斷，維持正常，我方將慎密觀察後續美國政府團隊成員，了解政策真正走向，適切因應。

立法院外交及國防部委員會今邀張哲平列席就「海軍107及108年度『劍龍級潛艦戰鬥系統提升案』及空軍109年度『新式高級教訓機、F-16A／B型戰機性能提升案』」專案報告及備詢。民進黨立委趙天麟質詢表示，美國參眾兩院今將表決國防授權法案，國防部是否作好準備？台美間有哪些軍事合作在2021年會對接？

張哲平答詢表示，台美各項軍事交流合作都未間斷，仍維持正常，除現在還有兩項我方今年提出的發價書需求信函尚未知會國會外，據我方了解會在明年第一季完成知會國會程序，其他都正常，後面將慎密觀察後續美國政府團隊成員，了解真正走向，適切因應。