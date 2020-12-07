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因應共機擾台 國軍調增後勤人員獎金加給希望下月發放
共機不斷侵擾我方防空識別區，空軍戰機、海軍艦艇頻繁升空、出海反制，維護機艦的地勤與後勤人員壓力也大增，國防部後勤參謀次長蔣正國今天在立法院表示，國防部已針對調增發放後勤、修護、油料與彈藥獎金達成共識，全案已報送行政院核定中，希望明年1月份能發放。
立法院外交及國防部委員會今邀國防部副部長就「海軍107及108年度『劍龍級潛艦戰鬥系統提升案』及空軍109年度『新式高級教訓機、F-16A／B型戰機性能提升案』」專案報告及備詢。民進黨立委趙天麟質詢表示，面對共機不斷侵擾，戰機需要地勤人員支持，針對維保後勤人員獎金，他10月7日曾詢問國防部長嚴德發，獲承諾會積極研議增加後勤人員獎金加給，目前進度如何？
蔣正國表示，近期區域情勢對後勤人員在維保的負荷及壓力大增，國防部針對後勤獎金、修護獎金、油料獎金與彈藥獎金，已達成共識，後續待行政院核定，就會調增相關後勤人員獎金。目前全案已報送行政院，希望明年1月份能發放，國防部會按這個目標去管制、推動。
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