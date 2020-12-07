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修訂役男身高等體位標準 國防部：一年可增七千兵力

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷（左）質詢表示，國防部上星期曾提出役男體位修正，役男需155公分以下方得免役，何時能正式提出修正草案？圖／取自立法院直播畫面
國民黨立委洪孟楷（左）質詢表示，國防部上星期曾提出役男體位修正，役男需155公分以下方得免役，何時能正式提出修正草案？圖／取自立法院直播畫面

國防部日前預告修訂役男「體位區分標準」第二條附件草案，增列155公分至157公分，且免役與替代役的身體質量指數「BMI值」也重新設定。國防部軍醫局長陳建同上午在立法院表示，相關修訂涉及每年可增加七千名役男兵源，但全案還有修訂空間；國防部副部長張哲平則表示，這項研議主要是講究兵役公平性。

國防部日前預告修正役男「體位區分標準」第二條附件。國防部在修法說明裡表示，鑑因現今作戰型態改變，視力、BMI值及身高已非服兵役限制條件，基於兵役公平原則，因此修正相關規定。

立法院外交及國防部委員會今邀國防部副部長張哲平就「海軍107及108年度『劍龍級潛艦戰鬥系統提升案』及空軍109年度『新式高級教訓機、F-16A／B型戰機性能提升案』」專案報告及備詢。國民黨立委洪孟楷質詢表示，國防部上星期曾提出役男體位修正，役男需155公分以下方得免役，何時能正式提出修正草案？

張哲平答詢時表示，現已公布預告；陳建同則表示，草案預告期是60天，軍醫局將依程序再邀請相關單位作研討，他肯定此案仍有修正空間。

洪孟楷質詢說，中華民國國民都有服兵役的義務，「有部電影叫斯巴達三百壯士（編按：300壯士:斯巴達的逆襲），斯巴達人會落敗很大原因，就是領導者拒絕一個身高不足的士兵加入他的團隊，造成這名士兵憤而作『SPY』，告訴敵軍隊伍破口所在」。他認為，在考量專業程度與訓練安全，應讓國人都能一起當兵，盡國民應盡義務。

洪孟楷詢問，若軍方修正身高、視力等條件，這樣子能增加多少兵源？陳建同回應表示，一年大概可增加七千人左右。立委追問說，「這樣是因為兵源不夠，否則為何要增加這七千人？」陳建同表示，國防部是邀集相關單位，如內政部役政署、醫學會與訓練單位，作了相關研討；張哲平則補充表示，是外交及國防委員會曾有立委提出，國防部才會去研議，其實就是講究兵役公平性。

國防部 役男 洪孟楷

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