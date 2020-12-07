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國軍對美採購愛國者防空飛彈 全數返台部署擔負戰備

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委李德維(左)質疑，2019年12月9日媒體即曾報導披露美方希望我以此案節餘款項增購飛彈，而國防部宣稱婉拒，但一年的現在的現象，即如同媒體當時所報導將增購飛彈。圖／取自立法院直播畫面
國民黨立委李德維(左)質疑，2019年12月9日媒體即曾報導披露美方希望我以此案節餘款項增購飛彈，而國防部宣稱婉拒，但一年的現在的現象，即如同媒體當時所報導將增購飛彈。圖／取自立法院直播畫面

空軍參謀長黃志偉上午在立法院表示，國軍對美採購愛三、愛二性能提升防空飛彈，已全數部署台灣擔負戰備。而針對空軍計畫利用「愛國者二型性能提升與採購愛三防空飛彈」全案節餘款，對美增購近三百枚愛國者三型防空飛彈。國防部副部長張哲平表示，此案在2007年建案之初，「美方幫我們計算認為，我們不足以採購這些數量」，而現在原案案款有多餘的錢，我方因此針對原需求進行增購。

國民黨立委洪孟楷質詢披露，當年此案我方規劃採購325枚愛國者防空飛彈，現在希望再增加300枚，達到600多枚。對此，黃志偉表示，數量會後再作報告。

立法院外交及國防部委員會今邀國防部副部長就「海軍107及108年度『劍龍級潛艦戰鬥系統提升案』及空軍109年度『新式高級教訓機、F-16A／B型戰機性能提升案』」專案報告及備詢。國民黨立委洪孟楷質詢表示，傳國防部將投入兩百億元增購近三百枚愛國者三型防空飛彈，張哲平回應表示，我們有採購規畫；空軍參謀長黃志偉則強調，此案並非增加預算採購，而是在原有額度內，增加採購數量，補當初採購不足數。

洪孟楷進一步詢問表示，這項專案原稱「疾鋒專案」，始自2007年規劃，當時專案規劃多少額度？黃志偉答詢表示，1791億元，全案原規劃明年結案；經「精實專案管理」，現在有多餘額度去買所需不足數量。

洪孟楷質詢表示，國防部為何要將此案延長到2027年，國防部宣稱是因應最新威脅與需求，「我方情資顯示一定要再購買這兩百億飛彈？」張哲平說，「對」，這個飛彈在92年建案之初，依我方模式模擬與作戰需求是一個數據，但當初因為我方採購向量，美方幫我們計算認為，我們不足以採購這些數量，所以向下調整，調整到整個專案我們推動後，經精實專案管理，發覺原案案款內有多餘的錢，不需再重新建案採購，因此針對原需求進行增購。

立委追問，2020年與2007年相比，「情勢（兩岸）是更加緊張還是趨緩？」張哲平說，現在敵情威脅日益嚴峻。「比2007年嚴峻？」張哲平肯定地說：對。

國民黨立委李德維稍後也詢問，國軍對美採購愛三、愛二性能提升防空飛彈全案1791億元預算，原預定明年結案，目前執行進度狀況如何？已全部完成提升嗎？全數取得？有多少剩餘款項？黃志偉表示，愛三、愛二性能提升飛彈，已全數解繳我方回到台灣擔負戰備，全案相關款項經檢討尚有8億9千萬美元。

黃志偉表示，當初建案時經模式模擬評估出一個數量，但當時的國防預算並沒有全部買足，執行到現在經精實專案檢討「我們有八億多」，因此現在可增購補足當初不足數量。

李德維詢問，愛三續購案是空軍主動提出，不是美方要求？黃志偉表示，確實不是，純粹是此案執行到現在，我方有相關款項裕度，希望補充不足數量。

但立委質疑，2019年12月9日媒體即曾報導披露美方希望我以此案節餘款項增購飛彈，而國防部宣稱婉拒，但一年後的現在，即如同媒體所報導將增購飛彈。黃志偉表示，執行專案若未進行節算與議價，任何單位提出要增購或改變採購品項，都不會冒然答應，一定要按相關法規處理，至於去年傳說這部分，他沒聽到這個說法。

黃志偉表示，此案不是任何人要我方增購，而是要滿足我方當初採購不足數量，是我方主動提出。

國民黨立委洪孟楷（左）上午在立法院質詢表示，傳國防部將投入兩百億元增購近三百枚愛國者3型防空飛彈，國防部副部長張哲平（右）回應表示，「我們有採購規畫」。圖／取自立法院直播畫面
國民黨立委洪孟楷（左）上午在立法院質詢表示，傳國防部將投入兩百億元增購近三百枚愛國者3型防空飛彈，國防部副部長張哲平（右）回應表示，「我們有採購規畫」。圖／取自立法院直播畫面

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