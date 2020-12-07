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石頭營未爆彈13顆 蔣月惠率眾到八軍團要求全面檢測

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
屏東縣議員蔣月惠（左二）遞交陳情書給八軍團政戰主任張維新（左一）。記者徐白櫻／攝影
屏東縣議員蔣月惠（左二）遞交陳情書給八軍團政戰主任張維新（左一）。記者徐白櫻／攝影

屏東縣枋寮新開村光電開發區發現13顆未爆彈，且預定地還是二戰日軍遺址「石頭營」，遺留珍貴文化資產。今早屏東縣議員蔣月惠率鄉民至高雄市旗山區八軍團營區陳情，盼軍方全面檢測是否仍有更多未爆彈遺留地下，另要求光電工程停工因應。軍方表示，營區土地已經私有化，軍方沒有權限全面檢測或要求停工。

屏東枋寮石頭城面積103公頃，原為二戰時期日軍軍事用地，國防部將土地解編後出售，面板大廠友達購入，目前正進行太陽能光電廠施工。11月底，屏東縣議員蔣月惠抱著未爆彈替居民請命，危險行徑引發外界重視。今天上午11點，蔣月惠率眾前往八軍團陳情。

「軍方硬起來，救救人民」陳情人士呼喊口號，步行數百公尺抵達營區大門。蔣月惠表示，石頭營發現的未爆彈數量愈來愈多，擔心施工現場會有更多未爆彈存在，一般民眾卻無法進入工地檢測或監督，希望軍方協助全面性檢測；因政府用電需求，光電廠商加速施工，這樣潛藏危機令人憂心，對枋寮居民與工人都是很大威脅。

八軍團政戰主任張維新表示，11月29、30日都有接獲警方通報，未爆彈處理小組共發現13顆，初判是60迫砲彈，因為鏽蝕嚴重，年限不可考。依據枋寮鄉公所要求有在周圍50公尺至100公尺探測，沒有繼續發現未爆彈，軍方須接獲通報才派員去處理，沒有權限主動針對私人土地探測或將整個區域畫設為未爆彈範圍，依法也無法要求光電廠商停工。

高雄市舊城文化協會總幹事郭吉清表示，石頭營不僅是二戰時期的日軍要塞，甚至在清朝時期就是軍事用地，光復後點交國軍，內有戰鬥指揮所與地下碉堡等珍貴遺址，當初若實施環評應該會發現這些文化資產。

屏東縣議員蔣月惠（右二）、自由台灣黨屏東辦公室主任丁勇智（前排左一）等人手舉標語，步行八軍團聯外道路。記者徐白櫻／攝影
屏東縣議員蔣月惠（右二）、自由台灣黨屏東辦公室主任丁勇智（前排左一）等人手舉標語，步行八軍團聯外道路。記者徐白櫻／攝影
屏東縣議員蔣月惠率眾步行前往八軍團營區陳情。記者徐白櫻／攝影
屏東縣議員蔣月惠率眾步行前往八軍團營區陳情。記者徐白櫻／攝影
高雄市舊城文化協會總幹事郭吉清手上的圖是石頭營的遺址分布圖，目前未爆彈發現地點主要在左下方區域，他懷疑光電廠商施工範圍內還有更多數量，但外界無從監督。記者徐白櫻／攝影
高雄市舊城文化協會總幹事郭吉清手上的圖是石頭營的遺址分布圖，目前未爆彈發現地點主要在左下方區域，他懷疑光電廠商施工範圍內還有更多數量，但外界無從監督。記者徐白櫻／攝影
屏東縣議員蔣月惠率眾進入八軍團營區陳情，營區未開放採訪。記者徐白櫻／攝影
屏東縣議員蔣月惠率眾進入八軍團營區陳情，營區未開放採訪。記者徐白櫻／攝影

屏東縣 蔣月惠 二戰 遺址

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