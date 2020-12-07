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美軍情報少將訪台遭曝光 張哲平：非國防部邀請、主責

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委呂玉玲（左）質詢表示，針對美軍將官訪台身份與時間遭洩，傳美方不滿，國防部宣稱要查洩密，對其訪台行程是否設定為機密？極機密？絕對機密，機密等級在哪裡？圖／取自立法院直播畫面
國民黨立委呂玉玲（左）質詢表示，針對美軍將官訪台身份與時間遭洩，傳美方不滿，國防部宣稱要查洩密，對其訪台行程是否設定為機密？極機密？絕對機密，機密等級在哪裡？圖／取自立法院直播畫面

美軍印太司令部少將情報處長史達曼（Michael William Studeman）日前抵台訪問，搭機抵台的美國軍文訪台團，只有他被曝光，國安單位傳受命調查洩密管道。有立委上午詢問，如果是國防部以外的人洩密，會不會處罰？國防部副部長張哲平說，會按相關規定提報移送，但此案非國防部邀請，機密等級也非由國防部定義。

立法院外交及國防部委員會今邀張哲平列席就「海軍107及108年度『劍龍級潛艦戰鬥系統提升案』及空軍109年度『新式高級教訓機、F-16A／B型戰機性能提升案』」專案報告及備詢。國民黨立委呂玉玲質詢表示，針對美軍將官訪台身份與時間遭洩，傳美方不滿，國防部宣稱要查洩密，對其訪台行程是否設定為機密？極機密？絕對機密，等級在哪裡？

張哲平回應表示，（美軍）此次訪台，國防部是配合單位，要看邀訪他的單位如何定位。而這件事不是由國防部來邀請，國防部只是配合單位，無法定調、定義整個案件，「不是由我們來定義」。

呂玉玲追問說，由機密等級就可研判知道內情者有哪些人，調查誰洩密會更容易，現在是否有掌握？張哲平說，現在已展開調查中。

呂玉玲說，由機密等級即可知洩密來源，也可知在哪個進度被說出來，她說立法院的立委至今都不知道，看媒體與新聞播報她們才知道，擔心我方無力對美軍來台作好保密工作，可能影響未來訪台或軍購，讓美方不敢賣先進武器給我國。

張哲平說，真正邀請「他」的主責單位會有一定的說明，而國防部不僅在機密外洩時進行查察，平時也會有防堵作為。現在有新的洩密態樣，國軍因此嚴格推行手機管制軟體保密等作為。

呂玉玲追問，如果是國防部以外的人洩密，會不會處罰？張哲平說，會按相關規定提報移送。

國防部 美軍 國軍

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