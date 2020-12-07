共機持續擾我西南空域 張哲平：「幾乎有點常態化」

中共持續派機擾我西南空域防空識別區空域，國防部副部長張哲平上午在立法院表示，中共在這方面「幾乎有點常態化」，美國總統大選後共軍未來對台威脅模式仍待觀察。

而針對美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑日前稱「明年有52億美元對台軍購」，雖是台美預算年度認知不同，但國防部也因此案透露，明年尚有兩項對美軍購案。國防部副部長張哲平上午立法院未透露確切採購項目，但表示，總經費約8億美元。

立法院外交及國防委員會上午審議國防部海、空軍預算解凍案，由國防部副部長張哲平等官員列席備詢。國民黨立委江啟臣詢問，美國大選過後共機擾台狀況有無減緩？是否變成常態化？張哲平答詢表示，國防部固定在官網公布共機動態。目前在西南空域方面，「幾乎有點常態化」。

立委追問，未來外在情況在中美關係可能改變下，共機擾台現象會否持續存在？張哲平說，這個不見得，中共對台威脅模式不斷在改變，過去有遠海長航、繞台，未來對台軍事威脅模式仍待觀察。

江啟臣詢問，在美國拜登政府執政後，現行台美軍購項目會否受到影響？張哲平表示，這方面曾向美國在台協會（AIT）確認過，台美軍購是政府對政府，不受政權移交影響。

美國在台協會台北辦事長酈英傑日前公開演說提及，展望明年，美方已知會國會52億美元對台軍售，未來也有更多項目尚待國會同意，這些軍售都很重要，將協助台灣發展不對稱戰力。他強調，對台軍售為美國跨黨派共識，及履行「台灣旅行法」的承諾。

但我國防部已解釋，美方今年就「MK-48」重型魚雷等七項對台軍售案，並進行「知會國會」程序。明年並無規劃新增「對美提出52億美元之重大軍購項目」。國防部也提及，我國對美重大軍購案，尚有兩項待「知會國會」。

對於二項待「知會國會」的軍售，國防部尚未說明確切軍備，但研判可能為M109A6自走砲與智能水雷。

江啟臣追問並問有無「秘密交易」？張哲平表示，沒有秘密交易，目前還有兩案還沒知會國會，額度約8億美元左右。